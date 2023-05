The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, soluzione del sacrario di Kio Yu

In questa nuova guida di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vi sveleremo la soluzione del sacrario di Kio Yu

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un titolo molto vasto che ogni giocatore può affrontare liberamente ma, a prescindere dal vostro percorso, tutti finirete col visitare i sacrari. Questi dungeon in miniatura nascondono al loro interno le tanto ambite sfere necessarie a migliorare le caratteristiche di Link, ma per ottenerle dovrete prima superare delle prove.

Molte di queste sfide sono abbastanza semplici, ma altre invece sono in grado di dare problemi anche ai veterani più esperti. Per venire incontro ai giocatori in difficoltà abbiamo quindi deciso di scrivere sul nostro sito una serie di guide dedicate alle prove più complesse di Zelda: Tears of the Kingdom e in questo articolo vi sveleremo la soluzione del sacrario di Kio Yu.

La strada verso Nord | Zelda: Tears of the Kingdom, soluzione del sacrario di Kio Yu

Il sacrario di Kio Yu è abbastanza complesso ma almeno non dovreste avere troppi problemi a raggiungerlo. Questo dungeon infatti si trova nella Piana di Hyrule e per trovarlo vi basterà seguire la lunga strada che dallo stallaggio Dormedolce conduce a Nord. Poco prima di raggiungere i confini della regione passerete accanto alla Pianura Castan e proprio qui troverete il sacrario di Kio Yu. Se volete informazioni ancora più precise sulla posizione della prova, qui di seguito troverete le coordinate esatte: (-1106, 2090, 0104).

Ghiaccio e fuoco | Zelda: Tears of the Kingdom, soluzione del sacrario di Kio Yu

In genere i sacrari servono a mettere i giocatori davanti ad una sfida oppure ad insegnare loro qualcosa sul mondo di gioco, ma in realtà questo riesce a fare entrambi. Per superare la sfida ed ottenere sia il forziere che la sfera della benedizione dovrete infatti imparare come alcuni elementi interagiscono tra loro nel gioco. Nel complesso la sfida non è troppo ostica ma, se volete risolverla senza impegnarvi troppo, qui di seguito troverete tutti i passaggi necessari a completare il sacrario:

alla vostra sinistra con l’Ultramano e trasportatelo verso la cascata di fiamme sulla destra. Avvicinate il blocco al fuoco e fatelo sciogliere per qualche secondo finché le sue dimensioni non si saranno almeno dimezzate.

per qualche secondo finché le sue dimensioni non si saranno almeno dimezzate. Appoggiate il blocco sul pulsante, entrate nella stanza successiva ed utilizzate la paravela per farvi trasportare dal vento al di là del baratro.

Qui potrete vedere un grosso blocco di ghiaccio che precipita senza sosta in un mare di fiamme per poi sciogliersi. In questo caso dovete raccogliere con l’Ultramano il grosso pannello di pietra nei paraggi e piazzarlo in verticale davanti ai lanciafiamme per bloccare il fuoco.

Appoggiate il blocco sulla rampa di spuntoni, aggrappatevi rapidamente ad uno dei lati e lasciatevi trasportare.

) A destra della porta che conduce alla stanza iniziale troverete dei ripiani rialzati su cui si nasconde un . Per raggiungerlo potete semplicemente staccare il pannello dal blocco di ghiaccio, riattaccarlo in cima e appoggiare questa costruzione al muro per tenerla in equilibrio. In questo modo potrete arrampicarvi sul ghiaccio e poi usare la rampa per saltare comodamente in direzione del forziere. Una volta aperto lo scrigno Ora potete tornare nella stanza iniziale e poggiare il blocco sotto alla cascata di fiamme. Il pannello posizionato in cima non farà sciogliere il ghiaccio e il peso della struttura farà abbassare il pulsante che aprirà la porta finale.

Il pannello posizionato in cima e il peso della struttura farà abbassare il pulsante che aprirà la porta finale. Adesso vi basterà proseguire e raccogliere la sfera della benedizione per completare il sacrario.

Padronanza degli elementi

Qui termina la nostra guida di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dedicata alla soluzione del sacrario di Kio Yu. Ora che finalmente siete riusciti a completare questa prova di sicuro avrete anche capito in che modo il ghiaccio e il fuoco interagiscono tra di loro. Il nostro articolo finisce qui ma, se siete interessati a saperne di più sull’ultima fatica di Nintendo, sul nostro sito potrete trovare tante altre guide dedicate:

