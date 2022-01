STALKER 2: rinviato il gioco, ecco la nuova data d’uscita

Dopo un rumor che faceva presagire un rinvio di STALKER 2, arriva infine la conferma del posticipo dell’uscita del gioco, insieme alla nuova data ufficiale in cui sarà rilasciato

A differenza del 2021, quest’anno i videogiocatori attendono con trepidazione un gran numero di nuovi titoli: tra opere come God of War Ragnarok, Dying Light 2 e Elden Ring, i prossimi mesi saranno un periodo davvero intenso per l’intera community videoludica. Per quanto riguarda soprattutto questa primavera, i mesi di febbraio, marzo ed aprile figurano una sfilza di giochi imperdibili, e sarà impossibile prevedere quale tra essi riuscirà a risaltare di più.

Tra essi, era previsto anche l’arrivo di STALKER 2, il quale avrebbe ricevuto una data d’uscita ufficiale per la fine di aprile. In aggiunta a ciò, si sapeva che in concomitanza con l’uscita del gioco ci sarebbe stato anche il suo approdo su Xbox Game Pass sin dal primo giorno, trattandosi di un’esclusiva (forse temporale?) di Microsoft. Tuttavia, dopo un rumor apparso giusto poche ore fa, si è diffusa l’ipotesi che il titolo avrebbe subito un rinvio di diversi mesi, e solo adesso è arrivata la conferma vera e propria dagli sviluppatori di STALKER 2, che ne rivelano anche la nuova data d’uscita ufficiale.

Il rinvio e la data d’uscita di STALKER 2

Come accennato nelle righe precedenti, già da ieri si pensava che l’uscita di STALKER 2 avrebbe subito un rinvio attraverso una notizia data da Oldboi, uno YouTuber ucraino che è stato già autore di diversi leak riguardanti i titoli sviluppati in Ucraina. Egli aveva affermato come GSC Game World avrebbe deciso di rinviare STALKER 2 ad autunno del 2022, ritardandone così l’arrivo di almeno altri 6 mesi. E mentre alcuni fan speravano con tutto il cuore che questa rivelazione non fosse reale, adesso che la conferma giunge dalla stessa casa di sviluppo non resta altro che arrendersi all’evidenza. Lo studio è anche andato a fornire alcune spiegazioni in merito al posticipo di STALKER 2 attraverso un tweet: viene affermato che gli ulteriori mesi di sviluppo saranno necessari per portare il gioco verso uno stato ideale.

STALKER 2 viene descritto come uno dei progetti più grandi di GSC Game World, e per questa ragione c’è il bisogno di testarlo e migliorarlo in modo più che approfondito. Lo studio si dice convinto che verrà impiegato tutto il tempo che servirà per lo sviluppo; nonostante non si tratti di una decisione facile da effettuare, essa è stata presa per poter realizzare un gioco che possa rispettare l’attesa e le aspettative dei giocatori. Viene anche aggiunto come sono previsti ulteriori informazioni e aggiornamenti, in modo da poter mostrare il lavoro svolto.

