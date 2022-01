God of War Ragnarok: con un nuovo rating l’uscita si avvicina

Dall’Arabia Saudita è emerso un nuovo rating di God of War Ragnarok, e questo potrebbe dunque significare una vicinanza sempre più palpabile della sua data d’uscita

Tra i giochi che hanno fatto capolino nel corso dei The Game Awards 2021, God of War Ragnarok era uno di quelli più attesi; tuttavia, il titolo di Santa Monica Studio non ha avuto alcun modo di presentarsi. Pertanto, tralasciando le ultime informazioni fornite dalla pagina ufficiale, l’ultimo trailer del nuovo capitolo della saga risale ancora a tre mesi fa, quando mostrato durante il PlayStation Showcase. Da allora, sembra che PlayStation sia più concentrata nel promuovere l’arrivo del primo gioco su PC.

Infatti, tra poche settimane si potrà sperimentare per la prima volta questa acclamata esclusiva anche su una piattaforma diversa dalle console Sony, e per l’occasione la compagnia pare non voglia risparmiare alcun colpo nella sua strategia di marketing. Nel frattempo però molti altri giocatori stanno ancora attendendo con ansia God of War Ragnarok, e di recente alcuni rumor hanno portato a pensare che l’uscita del gioco possa avvenire ad autunno di quest’anno. Adesso si aggiunge alle speculazioni anche un nuovo rating dell’età raccomandata per giocare l’opera, proveniente dall’Arabia Saudita.

L’uscita di God of War si avvicina

Inizialmente la data d’uscita di God of War Ragnarok sembrava essere stata leakata attraverso dei dati trovati all’interno del database del PlayStation Store. Questi indicavano un rilascio previsto per il 30 settembre, anche se ci sono alte probabilità che si tratti di un giorno indicativo del periodo in cui il gioco potrebbe effettivamente trovare il rilascio. La fine di settembre potrebbe dunque indicare un’uscita nel corso del Q3 o del Q4 del 2022. Ad alimentare però nuove speculazioni per una data ancora più vicina, ci pensa l’account ufficiale di un organo governativo arabo addetto ai media audio-visivi, e incaricato alla classificazione d’età per i videogiochi.

God of War Ragnarök…

…حصلت على تصنيف مناسب لعمر 18 فما فوق

خلك واعي، وتأكد من وجود التصنيف العمري الهيئة العامة للإعلام #المرئي_والمسموع#تصنيف_الألعاب pic.twitter.com/zwfEdkECUG — التصنيف العمري للألعاب الإلكترونية (@VGAR_SA) December 29, 2021

God of War Ragnarok avrebbe dunque ottenuto un rating per le età dai 18 anni in su, ma ovviamente questa non è l’informazione che realmente ci preme di più conoscere. La vera notizia si ritrova infatti nell’uscita stessa di questa valutazione, poiché di solito i videogiochi ricevono un rating d’età quando il titolo in questione si trova vicino al proprio rilascio. Si potrebbe quindi dedurre che God of War Ragnarok non sia poi così lontano, e che siano necessari ancora solo una piccola manciata di mesi prima di poterlo finalmente giocare. Chiaramente, non dovremo certo aspettarci il suo arrivo in tempi troppo vicini alle altre esclusive Sony, come Horizon Forbidden West o Gran Turismo 7.

