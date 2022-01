Honor Magic V: ufficiale il primo pieghevole Honor

Dopo la separazione da Huawei, Honor torna sul mercato più aggressiva che mai proponendo questa volta Honor Magic V, il primo pieghevole del brand

Honor è inarrestabile, dopo la scissione con la casa madre Huawei torna sul mercato, cinese e internazionale, con il primo dispositivo pieghevole del brand, stiamo parlando di Honor Magic V. Lo smartphone pieghevole che ha tutte le carte in regola per dare filo da torcere ai brand più blasonati, portando quindi competizione in un mercato stagnante che vede Samsung al suo vertice. Il pieghevole 5G di Honor farà affidamento sulla più recente piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen.1 e su un software ottimizzato per i display ampi. Ma scopriamolo più da vicino.

Honor Magic V: scheda tecnica

CPU : Qualcomm Snapdragon 8 Gen.1

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen.1 GPU : Adreno 730

: Adreno 730 Display interno : 7,9″ OLED, 381ppi, 90Hz, gamma colori DCI-P3, HDR10+

: 7,9″ OLED, 381ppi, 90Hz, gamma colori DCI-P3, HDR10+ Display esterno : 6,45″ OLED, 431ppi, 120Hz. gamma colori DCI-P3, HDR10+

: 6,45″ OLED, 431ppi, 120Hz. gamma colori DCI-P3, HDR10+ RAM : 12GB

: 12GB Memoria interna : 256/512GB

: 256/512GB Comparto audio : 2x speaker stereo, ricezione stereo 24bit HDR 3-MIC, DTS:X Ultra Algoritmo

: 2x speaker stereo, ricezione stereo 24bit HDR 3-MIC, DTS:X Ultra Algoritmo Connettività : 5G dual SIM, WiFi 6, Bluetooth 5,2, USB-C, NFC

: 5G dual SIM, WiFi 6, Bluetooth 5,2, USB-C, NFC Fotocamera anteriore : 42MP, f/2,4

: 42MP, f/2,4 Fotocamere posteriori : 50MP principale, f/1,9, 23mm; 50MP ultra grandangolare, f/2,2, 13mm; 50MP, f/2,0, 20mm

: 50MP principale, f/1,9, 23mm; 50MP ultra grandangolare, f/2,2, 13mm; 50MP, f/2,0, 20mm Batteria : 4.750mAh, ricarica cablata SuperCharge 66W

: 4.750mAh, ricarica cablata SuperCharge 66W Dimensioni : 160,4×141,1×6,7mm (aperto), 160,4×72,7×14,3mm (chiuso)

: 160,4×141,1×6,7mm (aperto), 160,4×72,7×14,3mm (chiuso) Peso : 288g (Burnt Orange), 293g (Titanium Silver, Black)

: 288g (Burnt Orange), 293g (Titanium Silver, Black) Software : Magic UI 6.0 basato su Android 12

: Magic UI 6.0 basato su Android 12 Colorazioni: Titanium Silver, Black, Burnt Orange

Honor Magic V: caratteristiche

Honor Magic V arriva sul mercato con una dotazione da primo della classe, al suo interno troviamo infatti il nuovissimo Snapdragon 8 Gen.1, ben 12 GB di RAM ed una memoria interna che arriva fino a 512GB. Ad alimentare il tutto troviamo poi una capiente batteria da 4750mAh con ricarica rapida SuperCharge a 66W che permetterà di portare lo smartphone dallo 0 al 100% in soli 40 minuti. Ma non finisce qui poiché la sua particolarità più interessante, il display, arriva ad una diagonale di ben 7,9″ (fino a 90 hz) da aperto e 6,45″ (fino a 120 hz) da chiuso. Quest’ultimo sarà poi caratterizzato da un design con tecnologia waterdrop screen, il supporto allo spazio colore DCI-P3 che permetterà la riproduzione di 1,07 miliardi di colori e supporto all’HDR 10+. Inoltre, Honor Magic V sarà il primo smartphone al mondo con certificazione IMAX Enhanced.

Non rimane certamente indietro il comparto fotografico, che anzi spicca per qualità e quantità. Difatti il sensore principale da ben 50 MP f/1.9 da 23mm porterà con sé il supporto alla modalità Notte, HDR, Zoom e Honor Image Engine, oltre ad una fotografia computazionale di altissimo livello. La scocca sarà invece realizzata in lega di titanio, resa ancor più resistente da metalli liquidi di zirconio e fibre di carbonio, mentre il sistema di raffreddamento con grafene di ultima generazione permetterà di raffreddare lo smartphone senza rinunce in termini di efficienza. A gestire il tutto abbiamo infine la nuova interfaccia grafica Magic UI 6.0 dotata di intelligenza artificiale, la quale imparerà dalle abitudini dell’utente per offrire un’esperienza ancor più immersiva e appagante.

Prezzo e disponibilità

Honor Magic V è attualmente disponibile in Cina (ancora nessuna notizia per il mercato nostrano) nelle colorazioni Black, Titanium Silver e Burnt Orange con i seguenti listini di prezzo:

12/256GB : 9.999 yuan (c.a 1.385€ )

: 9.999 yuan (c.a ) 12/512GB: 10.999 yuan (c.a 1.524€)

