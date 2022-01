PlayStation: svelati i giochi più scaricati del 2021

In un post ufficiale pubblicato sul PlayStation Blog è stata stilata una classifica riguardante i giochi più scaricati nel corso del 2021: ecco quali sono

Trovandoci con il dover affrontare un nuovo anno davanti a noi, non ci resta che pensare al 2021 come un ulteriore anno che si allontanerà nel corso del tempo. Si è trattato di un anno strano, non caratterizzato da uscite eccessivamente importanti, quasi come fosse una specie di “anno riempitivo” in attesa dei titoli più grossi previsti per il 2022. Nonostante ciò, ci sono state comunque alcune creazioni piuttosto rilevanti, e l’assenza di titoli di grosso spessore ha infine giocato un ruolo piuttosto interessante presso la premiazione dei The Game Awards 2021 di dicembre, aprendo così a numerosi scenari relativamente ai vincitori delle varie categorie.

Alla fine, ad averla scampata su tutti è stato It Takes Two, ricevendo numerose nomination e venendo anche coronato come migliore gioco dell’anno. Tuttavia, il suo successo sembra non portarlo però ad essere comunque tra i titoli più giocati, almeno non per il PS Store: questo è ciò che emerge da una recente classifica dei giochi più scaricati del 2021, pubblicata sul blog di PlayStation, che ci porta a dare uno sguardo più che illuminante sui giochi che hanno spopolato di più per gli acquirenti di titoli in formato digitale.

I giochi più scaricati su PlayStation nel 2021

La classifica dei giochi più scaricati su PlayStation nel 2021 va ad esamine due regioni in particolare, dividendosi tra Stati Uniti/Canada e Unione Europea. Andiamo dunque a dare un’occhiata a questi rispettivi elenchi: ecco i giochi più scaricati su PS5 negli Stati Uniti e in Canada:

NBA 2K22 Call of Duty: Vanguard Spider-Man: Miles Morales Madden NFL 22 Ratchet & Clank: Rift Apart Call of Duty: Black Ops Cold War MLB The Show 21 Resident Evil Village Far Cry 6

E adesso, quelli più scaricati invece su PS5 in Europa:

FIFA 22 Call of Duty: Vanguard FIFA 21 Spider-Man: Miles Morales Battlefield 2042 Among Us Kena: Bridge of Spirits Far Cry 6 It Takes Two Assassin’s Creed Valhalla

PlayStation has published the PSN top downloads of 2021 for PS5, PS4, PSVR and F2P titleshttps://t.co/ydKD1rk1JM pic.twitter.com/eFFFMvAJb2 — Nibel (@Nibellion) January 12, 2022

Adesso, passiamo a quelli per PS4, sempre partendo da USA e Canada:

Grand Theft Auto V Call of Duty: Black Ops Cold War Minecraft NBA 2K22 Call of Duty: Vanguard Madden NFL 22 NBA 2K21 Red Dead Redemption 2 MLB The Show 21 Mortal Kombat 11

E invece per quanto riguarda quelli per PS4 in Europa:

FIFA 22 Grand Theft Auto V Minecraft FIFA 21 Call of Duty: Black Ops Cold War The Crew 2 Red Dead Redemption 2 The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition Call of Duty: Vanguard The Forest

I giochi VR e Free to Play – Playstation: i giochi più scaricati nel 2021

C’è anche una lista dei giochi PlayStation VR più scaricati nel 2021; ecco quelli USA e Canada:

Beat Saber Job Simulator Superhot VR Gorn Swordsman VR Creed Rise to Glory Vader Immortal: A Star Wars VR Series The Walking Dead: Saints & Sinners Rick & Morty: Virtual Rick-ality The Walking Dead Onslaught

La stessa classifica sui giochi per VR, secondo quelli scaricati in Europa:

Beat Saber Job Simulator Superhot VR Creed: Rise to Glory Swordsman VR The Walking Dead: Saints & Sinners Gorn Rick & Morty: Virtual Rick-ality Vader Immortal: A Star Wars VR Series Astro Bot Rescue Mission

Infine, i Free-to-Play (PS5 and PS4) più scaricati in US/Canada:

Fortnite Call of Duty: Warzone Rocket League Splitgate Apex Legends Genshin Impact Destiny 2 Rec Room Brawlhalla Rogue Company

E i Free-to-Play (PS5 and PS4) più scaricati in Europa:

Fortnite Rocket League Call of Duty: Warzone eFootball 2022 Genshin Impact Apex Legends eFootball pES 2021 Lite Brawlhalla Destiny 2 Splitgate

