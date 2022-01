STALKER 2: il gioco potrebbe essere posticipato

Un leaker ucraino ben noto nell’ambiente ha recentemente dichiarato che il lancio di STALKER 2 sarà posticipato di diversi mesi rispetto al periodo previsto inizialmente

Nel corso del 2022 saranno pubblicati davvero tanti gioco molto attesi e tra loro è presente anche STALKER 2, la nuova opera di GSC Game World. Il lancio di questo attesissimo titolo è attualmente previsto per la primavera del 2022, ma purtroppo sembra che i fan della serie dovranno aspettare ancora un po’ per provarlo. Recentemente infatti un leaker ucraino ben noto nell’ambiente ha recentemente dichiarato che il lancio di STALKER 2 sarà posticipato di diversi mesi rispetto al periodo previsto inizialmente.

STALKER 2 arriverà con un ritardo di 6 mesi?

Oldboi è uno YouTuber ucraino che in passato ha svelato in anticipo diverse informazioni relative a titoli in sviluppo nel suo paese. Stando alle parole del content creator, sembra proprio che GSC Game World abbia intenzione di posticipare il lancio di STALKER 2 fino all’autunno del 2022. Un ritardo di circa 6 mesi non è troppo grave ma, considerando che molti giocatori aspettano questo titolo dal 2012, è normale restare un po’ delusi. Questo tempo aggiuntivo però permetterà certamente alla compagnia di migliorare ulteriormente il proprio gioco e di non mettere troppo sotto pressione gli sviluppatori.

Ci teniamo comunque a ricordarvi che, nonostante il leaker sia abbastanza attendibile, è sempre bene prendere con le pinze informazioni di questo tipo. Per fortuna però sembra che non dovremo aspettare ancora molto tempo per scoprire la verità, dato che secondo Oldboi il rinvio sarà annunciato durante il prossimo showcase dedicato a STALKER 2.

STALKER 2 è attualmente previsto per il 28 aprile 2022 per PC e Xbox Series X | S.