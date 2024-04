Kingdom Hearts 4: possibile arrivo nel 2025?

Dalle attese eterne per il terzo capitolo alla potenziale uscita-lampo per il quarto: che Kingdom Hearts 4 possa arrivare già nel 2025?

Se c’è un titolo nel cui merito non riportiamo spesso rumor, a causa proprio della sua propensione verso gli stessi, è Kingdom Hearts 4, motivo per il quale raduniamo qui le voci sulla possibile uscita nel 2025. La fonte, in questo caso, è Daniel “DanielRPK” Richtman, a cui ha fatto eco Insider Gaming (la testata di Tom Henderson). Recentemente Disney si è dimostrata interessata all’idea di adattare la saga tramite una serie o un film vero e proprio, ma nel frattempo pare che lo sviluppo da parte di Square-Enix stia procedendo a pieno regime. Una gestazione iniziata nel 2020, e che potrebbe culminare il prossimo anno. Il terzo capitolo si è concluso con l’arrivo di Sora in un nuovo mondo, Quadratum, ibrido tra l’aldilà, ciò che per la lore della serie è finzione e la vera Shibuya.

Kingdom Hearts 4 nel 2025: un’eventualità che fa davvero… rumor

Speculazioni sulla trama di Kingdom Hearts 4 a parte, il possibile arrivo del gioco nel 2025 non è la sola incognita. Sebbene quelle di Sony siano state le piattaforme primarie per il franchise per un lungo periodo, Square-Enix sembra intenzionata a fare dietrofront sulla propria politica circa l’esclusività. I recenti titoli pubblicati solo per il titano cobalto, Final Fantasy XVI e Final Fantasy VII Rebirth in primis, hanno deluso le aspettative del gigante dei giochi di ruolo. Essendo Xbox divenuta a tutti gli effetti un partner di Square-Enix, resta da vedere se la saga di Sora e compagnia è libera da vincoli contrattuali o meno. Quel che è certo, però, è che le attese per avere qualsiasi conferma si prospettano molto lunghe.

