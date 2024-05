F1, Ferrari fa altre spese in casa Mercedes: presi due ingegneri

La Scuderia Ferrari è pronta ad accogliere due nuovi rinforzi dalla Mercedes. Dal 1° di ottobre Loic Serra e Jerome D’Ambrosio faranno parte del team di Maranello

Una Ferrari in continua evoluzione non solo in pista con la SF-24 Evo che debutterà questo weekend ad Imola, ma anche per quanto riguarda il mercato degli ingegneri. Dopo l’annuncio di Lewis Hamilton che dal prossimo anno si unirà al team, Ferrari “scippa” altre due figure di rilievo dalla Mercedes. Infatti, al sette volte campione del mondo si uniranno anche Loic Serra e Jerome D’Ambrosio.

Il primo andrà ad occupare il ruolo di Head of Chassis Performance Engineering a diretto riporto di Enrico Cardile, mentre il secondo prenderà le redini della Ferrari Driver Academy prendendo il posto di Jock Clear. Serra, con la sua esperienza in Michelin e nei team di Formula 1 come BMW-Sauber e Mercedes AMG, porta una vasta conoscenza e competenza nell’ingegneria dei telai e delle prestazioni.

D’altra parte, Jerome d’Ambrosio, con la sua carriera da pilota professionista e la sua esperienza alla Mercedes, offre una prospettiva unica come vice Team Principal e responsabile della Ferrari Driver Academy. La sua conoscenza diretta del mondo della Formula 1 e della gestione dei giovani piloti sarà preziosa per la crescita e lo sviluppo dei talenti emergenti all’interno del programma della Ferrari. La scelta di Fred Vasseur di reclutare Serra e d’Ambrosio prima dell’annuncio di Lewis Hamilton è significativa e potrebbe indicare una strategia preordinata per rinforzare il team in vista del prossimo anno e soprattutto per il 2026. Se Hamilton dovesse portare con sé altri specialisti dalla Mercedes, sarebbe un ulteriore valore aggiunto per la Scuderia Ferrari, arricchendo ulteriormente il team con talento e competenze.

Entrambi erano da tempo promessi sposi alla Ferrari a cui però mancava soltanto l’ufficialità. I due si aggregheranno al team dal prossimo ottobre quando finirà il periodo di gardening. Una Ferrari che si sta muovendo bene sia dentro che fuori dalla pista, e voi che ne pensate? Diteci la vostra tramite un commento qui sotto e restate connessi su tuttotek.it per essere sempre aggiornati dal mondo dei motori e non solo!