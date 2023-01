Skull and Bones: non più disponibile per l’acquisto sul PlayStation Store

Ubisoft non se la passa bene in questo periodo e altre brutte notizie per Skull and Bones che non è più acquistabile su PlayStation Store

Non è la prima volta che Ubisoft rimanda l’uscita dei suoi tutoli di punta, oppure si riscontrano problemi prima del rilascio del gioco. La casa produttrice francese ha recentemente annunciato che il suo gioco sui pirata multiplayer Skull and Bones, da tempo in fase di sviluppo, è stato posticipato ancora una volta. Precedentemente programmato per il lancio su PC e console a marzo, il gioco è stato recentemente rinviato a una data ancora non annunciata. Inoltre, Skull and Bones non più disponibile per l’acquisto su PlayStation Store, cosa che ha suscitato grande stupore tra tutti i videogiocatori.

Skull and Bones è scomparso dal PlayStation Store!

Per fortuna, quelli che hanno preordinato Skull and Bones sul PlayStation Sore o altre piattaforme riceveranno un rimborso completo della spesa. Come riportato dagli utenti su Reddit e Twitter (tramite PlayStation Lifestyle), sembra che Sony abbia iniziato a emettere rimborsi automatici per il gioco a coloro che lo hanno preacquistato. Nel frattempo, è sparita la possibilità di acquistare il titolo sul PlayStation Store, mentre non esiste nemmeno una pagina separata per la Deluxe Edition del gioco.

Ubisoft ha affermato che Skull and Bones verrà lanciato nell’anno fiscale 2023-24, che va da aprile di quest’anno a marzo del prossimo anno. Ricordiamo Skull and Bones è in sviluppo per PS5, Xbox Series X/S e PC. Non ci resta che attendere maggiori informazioni da parte di Ubisoft per saperne di più sul gioco, sperando che non arriveranno altre spiacevoli notizie.

