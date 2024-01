Dyson V12 Detect Slim Absolute: OFFERTA INNOVATIVA

Nel mondo degli aspirapolvere senza fili, Dyson V12 Detect Slim Absolute rappresenta l’apice dell’innovazione, offrendo potenza, versatilità e praticità

Dyson V12 Detect Slim Absolute è la nuova frontiera dell’aspirazione domestica senza fili, progettato per offrire una potenza straordinaria. Con una potenza massima in entrata di 545 W, questo aspirapolvere senza fili è destinato a rivoluzionare la tua esperienza di pulizia domestica. Il design innovativo del V12 Detect Slim Absolute combina estetica e funzionalità. Il colore nichel e giallo conferisce un tocco di eleganza, mentre il contenitore senza sacchetto offre praticità ed efficienza nella gestione dello sporco. La potenza senza limiti si unisce al design avanzato e ai colori eleganti. La tecnologia ciclonica è l’ideale per ottenere prestazioni ottimali. Grazie al metodo di separazione dello sporco ciclonico, questo aspirapolvere garantisce prestazioni di pulizia eccellenti su diverse superfici, da tappeti a pavimenti rigidi. La capacità di aspirare solidi fino a 0,35 L lo rende ideale per affrontare anche i compiti di pulizia più impegnativi. Il prezzo è 499 euro in offerta da Unieuro.

Dyson V12: controllo personalizzato, display LCD integrato e praticità al massimo livello

Con tre diverse velocità di funzionamento e una spazzola motorizzata con luci LED, il Dyson V12 Detect Slim Absolute offre un controllo personalizzato delle impostazioni di pulizia. Il display LCD integrato fornisce informazioni in tempo reale, consentendo una gestione intuitiva delle operazioni. La leggerezza di soli 2,2 kg e il design compatto rendono questo aspirapolvere estremamente maneggevole. Dotato di un filtro lavabile e di un contenitore facile da svuotare, assicura un’esperienza di pulizia senza sforzi e una manutenzione rapida. Alimentato da una batteria integrata, Dyson V12 Detect Slim Absolute è un’aspirapolvere che offre un’eccezionale autonomia di 60 minuti. Garantisce quindi lunghe sessioni di pulizia senza interruzioni. Il tempo di ricarica di 4 ore assicura che l’aspirapolvere sia sempre pronto all’uso quando ne hai bisogno.

