Second Extinction è gratis su Epic Games Store: ecco come riscattarlo!

Il nuovo gioco gratis disponibile su Epic Games Store è Second Extinction, lo shooter con i dinosauri co-op di Systemic Reaction: scoprite come e quando riscattarlo con questo nostro articolo

La scorsa settimana, chiunque usufruisca del servizio di Epic Games Store ha potuto riscattare gratuitamente niente meno che Shenmue III, che è andato ad aggiungersi alla lista dei giochi gratis che ogni settimana l’azienda decide di donare. Con i saldi natalizi ormai andati live da qualche giorno, è iniziata la campagna di Epic Games annuale per la quale, proprio nel periodo delle festività, lo store regala un titolo in modo completamente gratuito fino al 30 dicembre. Il pensierino natalizio attuale è Second Extinction.

Potete riscattare gratuitamente Second Extinction soltanto entro le 18 di oggi, quindi affrettatevi se ancora non lo avete fatto. Il titolo è uno shooter in prima persona con forte enfasi alla co-op, sviluppato da Systemic Reaction e che vede i videogiocatori combattere contro orde di dinosauri. Attualmente Second Extinction è ancora in Early Access, quindi non aspettatevi un titolo rifinito e corretto, ma qualcosa ancora di grezzo e dalle grandi potenzialità.

Second Extinction è il quarto gioco gratis su Epic Games di questo periodo natalizio

Second Extinction è il quarto titolo reso gratuito in questo periodo natalizio dopo Loop Hero, The Vanishing of Ethan Carter e Remnant from the Ashes. Vi ricordiamo anche che, oltre agli sconti, è disponibile un’offerta particolare su Epic Games Store per la quale per ogni acquisto sopra i 14.99€ otterrete un coupon da 10€. Questo vale per ogni spesa che effettuerete fino al 6 gennaio 2022 e potete ottenere tutti i coupon che vorrete.

Second Extinction è quindi gratis attualmente su Epic Games Store. Fateci sapere che cosa ne pensate del gioco qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!