Super Smash Bros. Ultimate: torna il “Gigantorneo” online

La prossima replica segna il ritorno di un torneo online più “maxi” che mai: il Gigantorneo fa il suo ritorno in Super Smash Bros. Ultimate

Il prossimo torneo online in arrivo per Super Smash Bros. Ultimate riporterà alla mente dei fan della serie l’evento numero 25 di Melee, “Lotta tra giganti”. Persino l’illustrazione per l’imminente “Gigantorneo”, che vedete qui sopra, utilizza l’arena Fourside per rievocare l’idea di uno scontro tra titani di proporzioni catastrofiche. Tuttavia, non ci saranno scremature di sorta: chiunque avrà modo di utilizzare chi vuole, e si troverà a combattere un po’ dove capita. E nel caso vi chiediate se questa replica dell’evento già allestito esattamente due anni fa comporti qualche cambiamento alla fisica degli scontri, in realtà non cambierà alcunché.

Un torneo online “alla grande” per Super Smash Bros. Ultimate!

Prima di spiegare meglio ciò che intendiamo, riassumiamo in che consiste il torneo online di Super Smash Bros. Ultimate. Le regole sono semplici: avremo a che vedere con scontri a tempo da due minuti e mezzo di durata, ma senza barra Smash Finale (per una volta). Gli strumenti, per il resto, compariranno con frequenza media, mentre le dimensioni dei personaggi saranno, naturalmente, “maxi”. Tuttavia, se tutti hanno lo stesso vantaggio… sarà come se non lo avesse nessuno. L’aumento delle dimensioni, infatti, fortifica i personaggi sia in attacco che in difesa, quindi non ci sarà alcuna spettacolarità nell’usare Ganondorf.

Passiamo alla data da segnare sul calendario. Trattandosi di un evento del weekend, ci terrà compagnia da dopodomani, la vigilia di Natale, alle sette di mattina, per poi concludersi alla stessa ora di lunedì 27. Concludiamo con una chicca: le citazioni nascoste nell’artwork usato per illustrare l’evento. Fuffi allude all’incubo di alcuni abitanti in Animal Crossing: New Leaf, nello specifico quello di vederne una gigante demolire una città. Jigglypuff fa cenno alla sua Smash Finale, Megapuff. R.O.B. è un’allusione alla sua versione gigante vista in Port Town. Infine, Pac-Man consiste in una citazione al suo finale nella versione PS3 di Street Fighter X Tekken.

