Remnant From the Ashes: il gioco è in arrivo su Switch?

Remnant: From the Ashes, il gioco di ruolo d’azione 2019 di Gunfire Games ha accumulato un seguito piuttosto consistente dal suo lancio e francamente non è difficile capire il perché. Con l’estrema fluidità dello shooting, la progressione avvincente, la sfida ai limiti del brutale e le meccaniche Soulslike, il titolo in questione aveva fin dall’inizio tutti i presupposti per fare breccia nel cuore della community videoludica. Inoltre, lo sviluppatore ha precedentemente annunciato anche l’intenzione di voler continuare ad espandere il gioco con successivi aggiornamenti dei contenuti. Ad ogni modo, l’ultimo rumor su Remnant From the Ashes è che il gioco uscirà su anche sull’ibrida della casa di Kyoto, Nintendo Switch. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Remnant From the Ashes: la versione Switch è stata valutata dall’ESRB, un annuncio potrebbe essere davvero prossimo e un altro titolo della stessa software house è uscito di recente sulla stessa console

Ebbene, sembrerebbe che presto il gioco di cui vi stiamo parlando dovrebbe aprire i battenti virtuali a un numero ancora maggiore di giocatori. Una versione per Nintendo Switch di Remnant: From the Ashes è stata recentemente valutata dall’ente ESRB, il che, ovviamente, è interessante perché nessuna versione del genere è stata ufficialmente annunciata né da Gunfire Games né dal publisher Perfect World Entertainment. Le classificazioni per età vengono solitamente fornite ai giochi quando questi ultimi si avvicinano al momento “fatidico” del rilascio, e se questo è anche il caso di questo titolo, forse un annuncio dello sbarco su Switch potrebbe non essere lontano.

Qualche tempo fa è stato rilasciato anche l’aggiornamento alle versioni per console current-gen del titolo in questione, ve ne abbiamo parlato in modo approfondito in questa news. Remnant: From the Ashes è stato sviluppato da Gunfire games dopo il rilascio di un altro titolo di particolare richiamo quale Darksiders 3, anche questo uscito di recente su Switch (maggiori dettagli al riguardo qui). Vi ricordiamo che Remnant: From the Ashes è attualmente disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

