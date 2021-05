Returnal: il gioco necessita di salvataggi?

In queste ore si sta alimentando la discussione intorno alla nuova IP di Sony. Alcuni giocatori vorrebbero l’introduzione di un sistema di salvataggi in Returnal

Returnal, gioco uscito di recente per PS5, è un roguelike molto difficile che chiede ai giocatori molta pazienza. Ogni morte nel gioco infatti, fa ritornare il giocatore all’inizio della storia con la conseguente perdita dei salvataggi ottenuti dopo ore e ore di gioco. Oltre a dover ricominciare daccapo la quest intrapresa. Sebbene alcuni item permanenti vengano salvati nell’inventario come aiuto per le run successive, viene salvato dal sistema poco altro.

I giocatori chiedono l’introduzione di un sistema di salvataggi in Returnal

A conti fatti, Returnal non dispone di alcuna opzione per i salvataggi, nessun checkpoint e nessun sistema tradizionale per salvare i progressi. Questa caratteristica, molto particolare, del titolo, ha fatto domandare ai giocatori se ci fossero dei modi per salvare le proprie “mid-run” e continuare a giocare con i propri progressi in un secondo momento. Questa questione è molto importante, perché, dati alla mano, molte partite di Returnal possono durare anche diverse ore e un solo errore può cancellare tutti progressi raggiunti. Ci sono giocatori che, per necessità, devono condividere la propria PS5 in casa con altri, e di conseguenza non possono giocare per molte ore di seguito.

La soluzione proposta dagli sviluppatori è quella di mettere la console in modalità riposo, in modo tale da non spegnere del tutto la console e riprendere la partita là dove la si era lasciata. Per questo una parte della community si sta domandando se nel gioco potesse essere introdotto un qualunque tipo di sistema di salvataggi. Altri giocatori al contrario, stanno controbattendo dichiarando che un tale sistema andrebbe invece, a snaturare lo stile e il game design del titolo, proprio del genere roguelike. Nonostante le numerose morti rendano il giocatore più skillato, la mancanza di salvataggi può frustrare o impattare la voglia di giocare.

L’unico elemento ludico che può considerarsi un surrogato del salvataggio, consiste nel Reconstructor, un terminale nel quale è possibile spendere una risorsa chiamata ether per resuscitare. Grazie a questa meccanica, il giocatore può rinascere nel Reconstructor invece che all’astronave iniziale. A dirla tutta, però, l’ether è una risorsa piuttosto rara, inoltre, non è affatto garantito che il giocatore incontri spesso il Reconstructor nella sua partita, anzi. Il team di sviluppo ha comunque dichiarato che sta ascoltando le richieste dei fan, anche se, per ora, non è stata annunciato nulla riguardo un’eventuale patch.

