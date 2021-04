Durante l’ultimo State of Play è stata annunciata a sorpresa l’edizione per PS4 e PS5 di Among Us, la cui uscita è attualmente fissata per il 2021

Nonostante lo State of Play tenuto da Sony nella serata di ieri fosse interamente dedicato a Ratchet and Clank: Rift Apart, l’esclusiva PS5 in arrivo a Giugno e del quale sono stati mostrati 15 minuti di gameplay, non sono mancate anche alcune novità. Una di queste ha visto la comparsa di Innersloth, gli sviluppatori di Among Us, che hanno sfruttato la vetrina digitale per annunciare l’arrivo del loro fortunatissimo gioco anche su PS4 e PS5, accompagnando la notizia con un trailer.

Among Us arriva su PS4 e PS5 nel 2021

Il trailer di annuncio relativo alle versioni PS4 e PS5 di Among Us ha, inoltre, confermato l’esistenza di una partnership con Insomniac Games, che è servita ad inserire all’interno di queste release dei costumi a tema dedicati proprio al dinamico duo formato da Ratchet e Clank. Ovviamente gli oggetti saranno disponibili unicamente per le console del mondo PlayStation, e comprenderanno una skin, un cappello, ed un pet con le sembianze del simpatico robot.

Sin dal lancio di Among Us, i ragazzi di Innersloth sono stati impegnati a migliorare continuamente il gioco, complice il successo incredibile frutto del lavoro degli streamer e del semplice passaparola. Recentemente il titolo ha anche visto l’aggiunta di una nuova mappa, Airship, che è risultata essere la più grande e complessa di sempre. Il team, in attesa del lancio delle versioni per console Sony, fissato per il 2021, è concentrato nell’ammodernamento del comparto stilistico della produzione, così come nel perfezionamento delle lobby.

Al momento Among Us è disponibile per PC, Nintendo Switch e dispositivi Android e iOS, ed è anche in procinto di sbarcare su console Xbox, sebbene come nel caso delle release PlayStation non è stata ancora comunicata una data ufficiale.

