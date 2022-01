Riuscite a immaginare il nostro mondo senza musica? Il nostro mondo senza la medicina per la nostra anima?

Dall’inizio dei tempi, i musicisti hanno influenzato la società con le loro canzoni sull’amicizia, l’amore e la vita. Più tardi è apparso l’attivismo musicale, e gli artisti hanno usato la musica, per esempio, come forma di protesta contro la guerra del Vietnam e vari regimi politici. Non avremmo nemmeno un solo film autentico senza belle colonne sonore. La musica è così cruciale nel nostro mondo perché ci commuove, alimenta la nostra immaginazione e ha la capacità di influenzare le vite.

20 citazioni di musica ispiratrici per alimentare la tua anima

Trova 20 citazioni sulla musica qui sotto che alimenteranno la tua anima e ti ispireranno ad accendere la tua playlist preferita e a ballare come se nessuno stesse guardando.

La mia musica combatte contro il sistema che insegna a vivere e morire.

-Bob Marley

Un uccello non canta perché ha una risposta. Canta perché ha una canzone.

– Proverbio cinese

La musica esprime ciò che non può essere detto e sul quale è impossibile tacere.

– Victor Hugo

La musica ci tocca emotivamente, dove le parole da sole non possono.

– Johnny Depp

E coloro che venivano visti ballare erano ritenuti pazzi da coloro che non potevano sentire la musica.

– Friedrich Nietzsche

Un pittore dipinge quadri su tela. Ma i musicisti dipingono i loro quadri sul silenzio.

– Leopold Stokowski

Se la musica è il cibo dell’amore, continua a suonare.

– William Shakespeare

La musica, una volta ammessa nell’anima, diventa una specie di spirito e non muore mai.

– Edward Bulwer-Lytton

La musica è la forma più forte di magia.

– Marilyn Manson

La musica pop spesso ti dice che tutto va bene, mentre la musica rock ti dice che non va bene, ma che puoi cambiarla.

– Bono (U2)

Tu sei la musica finché dura la musica.

– T.S. Eliot

Si dice che la musica sia il discorso degli angeli.

– Thomas Carlyle

Se la musica è un luogo – allora il jazz è la città, il folk è il deserto, il rock è la strada, la classica è un tempio.

– Vera Nazarian

La musica, quando le voci morbide muoiono, vibra nella memoria.

– Percy Bysshe Shelley

Ho scoperto che non importa quello che la vita mi lancia addosso, la musica attutisce il colpo.

– Bryce Anderson

La musica… può dare un nome all’innominabile e comunicare l’inconoscibile.

– Leonard Bernstein

Musica nell’anima che può essere ascoltata dall’Universo.

– Lao Tzu

La musica è come un sogno. Uno che non posso sentire.

– Ludwig van Beethoven

La musica è un grande sballo naturale e una grande fuga naturale.

– Shania Twain

Bach è un astronomo che scopre le stelle più meravigliose. Beethoven sfida l’universo. Io cerco solo di esprimere l’anima e il cuore dell’uomo.

– Frédéric Chopin

Musica e ispirazione

Ora, guardate come siete ispirati! È ora di accendere le vostre melodie preferite! La musica ci colpisce in modo indiretto ma molto profondo. Scatena le nostre emozioni, stabilisce il nostro umore, influenza la produttività o aiuta a rilassarsi. A volte c’è qualcosa in essa che sfugge alla logica, al ragionamento e non può essere espresso a parole. Ma gli artisti sanno come descrivere la musica perché hanno questo potere di darci una sensazione di pura gioia ogni volta che ascoltiamo ciò che hanno creato.