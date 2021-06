Ratchet and Clank Rift Apart: promessi 60fps e Ray Tracing

Così come Spider-Man Miles Morales, anche Ratchet and Clank Rift Apart potrà essere giocato a 60fps in Ray Tracing. Vediamo insieme i dettagli delle opzioni grafiche

Dopo diversi gameplay trailer, ormai sappiamo molto del nuovo titolo targato Insomniac Games. Tuttavia, oggi l’azienda Americana dichiara che Ratchet and Clank Rift Apart sarà giocabile a 60fps con Ray Tracing attivo. Il gioco in questo modo offrirà un’esperienza in linea con le aspettative dei giocatori per quanto riguarda il lato grafico. Prestazioni che solo PS5 (e la next gen in senso più ampio) è in grado di raggiungere. Andiamo dunque a scoprire le varie opzioni grafiche del titolo.

60fps e Ray Tracing per Ratchet and Clank Rift Apart

Il titolo offrirà ai giocatori diverse modalità grafiche sin dal lancio del gioco. Per utilizzarle vi basterà solamente scaricare la day one patch. Recentemente Insomniac, ha rilasciato un tweet in cui viene confermato che l’aggiornamento in questione non va solamente ad aggiungere la Performance Mode per un gameplay a 60 FPS, ma anche una modalità Performance RT che mantiene i 60fps anche con il RT attivo. In modo simile a quanto fatto per Spider-Man Miles Morales. Questo significa, andando nello specifico, che se sceglieremo la modalità 60fps e Ray Tracing in Ratchet and Clank Rift Apart, verrà utilizzata una risoluzione 4K dinamica con temporal upscaling.

In altri termini, la risoluzione nativa sarà più bassa sia in Performance mode così come (ovviamente) con la Performance RT, tuttavia il gioco verrà upscalato in un 4K dinamico a prescindere dalla modalità. Queste notizie sembrano far felici tutti i fan del giovane Lombax. Insomniac ci ha infatti abituati ad alti livelli di spettacolarità visiva lungo tutte le generazioni di console. Nell’attesa dell’uscita del gioco, ricordiamo che il titolo sarà disponibile l’11 giugno in esclusiva per console PS5.

