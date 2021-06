E3 2021: confermato l’orario del PC Gaming Show!

L’orario in cui si terrà il PC Gaming Show è stato finalmente annunciato e confermato, la conferenza andrà ad arricchire un già appetitoso piatto targato: E3 2021

L’E3 2021 sta arrivando e con esso tornerà anche il PC Gaming Show, di cui è stato annunciato l’orario dopo aver confermato, nei giorni scorsi, la data che sarà: domenica 13 giugno. La conferenza si terrà esattamente dopo le due conferenze di Xbox/Bethesda e di Square Enix. Se volete conoscere l’intera line up ed il calendario completo di tutte le principali conferenze che si terranno durante l’E3 2021 vi invitiamo a cliccare qui e dare un’occhiata al nostro articolo dedicato.

E3 2021: orario confermato per il PC Gaming Show… si farà nottata!

L’orario d’inizio del PC Gaming Show per questo E3 2021 è stato fissato per le 23:30, esattamente dopo la fine di quello che sarà lo Square Enix Presents. Una conferenza che, per noi europei, ci costringerà a fare le ore piccole (ma neanche tanto). Si attendono molte novità anche per quanto riguarda questo evento dedicato al mercato PC e, principalmente, a tutti i PC gamers. Qualche conferma sembra essere già arrivata, sappiamo che potremo dare un’occhiata a titoli come: Dying Light 2, Hello Neighbor 2 e Humankind.

PC Gaming Show returns this Sunday, June 13 Teaserhttps://t.co/voUfKbIHbv The partial lineup (including "a message from Valve regarding Steam")https://t.co/ythPMX72Dk pic.twitter.com/BO004TRm68 — Nibel (@Nibellion) June 7, 2021

Si attende anche un’importante dichiarazione di Valve su quel che riguarda l’ecosistema di Steam che, a questo punto e stando alle previsioni, potrebbe rappresentare uno degli annunci e delle informazioni più importanti di tutto il PC Gaming Show 2021. Rimaniamo sicuramente in attesa di scoprire ulteriori novità e, perché no, raccogliere qualche leak, rumor, o anticipazione su ciò che verrà mostrato durante la conferenza.

