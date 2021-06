The Medium: possibile l’arrivo su PS5?

Sono apparsi in rete alcuni indizi che suggeriscono l’imminente approdo di The Medium, horror psicologico sviluppato da Bloober Team e rilasciato all’inizio di quest’anno, su PS5: vediamo di seguito di che cosa si tratta

Tra i vari videogiochi usciti, si può dire che l’anno 2021 è iniziato con l’arrivo, in esclusiva per Xbox Series X/S del progetto più ambizioso di Bloober Team, ovvero The Medium. Il titolo è uscito in esclusiva per la next gen di Microsoft (e per PC) per un motivo ben preciso: il sistema della Dual Reality sviluppato appositamente per il titolo risultava eccessivamente pesante per essere sostenuto da un hardware di vecchia generazione. L’altra next gen da prendere in considerazione sarebbe quella di Sony: nonostante le dichiarazioni ufficiali degli sviluppatori affermassero il contrario, sono di recente spuntati rumor secondo i quali The Medium potrebbe arrivare a breve su PS5. Di seguito vediamo di approfondire questa voce di corridoio.

The Medium in arrivo su PS5? E quando?

Come già accennato, gli sviluppatori si erano già espressi in precedenza riguardo a un possibile approdo di The Medium sulla console casalinga di nuova generazione di Sony, affermando che in quel momento non vi era nessun piano di effettuare un porting. In molti però già in precedenza ritenevano inevitabile che il titolo arrivasse anche su PS5, convincendosi che prima o poi sarebbe accaduto, e adesso abbiamo anche un indizio che potrebbe confermarcelo. Sul sito del gruppo ESRB (che si occupa di valutare l’età consigliata di fruizione di un videogioco in Nord America) possiamo notare che The Medium è stato categorizzato come gioco sia per Xbox Series X/S sia per PS5.

Lo ha notato Gematsu, che ha anche ricordato che Koch Media aveva già annunciato che si sarebbe occupata della pubblicazione di un’edizione fisica del titolo, anche se non è mai stato specificato per quale/i piattaforma/e. Ricordiamo inoltre che sempre Koch Media ha in programma un suo evento di qui a breve per la Summer Game Fest, perciò l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare molto presto. Anche il gioco precedente di Bloober Team, Blair Witch, venne pubblicato inizialmente come esclusiva Microsoft, per poi dopo arrivare su tutte le altre piattaforme principali. Per quanto possa sembrare quindi che il periodo di esclusività di The Medium stia volgendo al termine, solo il tempo potrà darci una risposta più veritiera.

