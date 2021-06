Oddworld Soulstorm: in arrivo per Xbox?

Il mese di aprile ha visto l’arrivo di Oddworld: Soulstorm su PS4 e PS5, ma sembra che possa arrivare anche su Xbox

Ne è passato di tempo da quando, il buon vecchio Abe, ha portato sullo schermo le sue bizzarre avventure aliene negli anni Novanta sulla prima PlayStation ed anche sul PC. Il 2021 è però l’anno del ritorno con Oddworld: Soulstorm con la sua pubblicazione per PS4, PS5 e PC, ma pare che anche Xbox potrà avere la sua fetta di torta extraterrestre. Una fetta che, pare, verrà addentata ben presto, ma vediamo di capire un po’ meglio la situazione!

Oddworld Soulstorm: il “matrimonio” con Xbox s’ha da fare?

Oddworld: Soulstorm ha infatti ricevuto una classificazione per età su Xbox Series X/S ed anche su Xbox One dall’ESRB (sigla che sta per Entertainment Software Rating Board). Ovviamente, per il momento, non ci sono ancora degli annunci ufficiali, ma con l’E3 dietro l’angolo si potrebbe finalmente avere una risposta. Ad ogni modo, il ritorno di un platform curioso e fuori dagli schemi come questo (2,5D al contrario delle “classiche” due o tre dimensioni), è stata una notizia più che apprezzata da parte dei molti fan di vecchia data e da tutti coloro che si dedicano al retrogaming ancora oggi.

Inoltre non va dimenticato che, grazie a questa recente uscita, si potrebbe anche puntare ad una certa "informazione" per quanto riguarda le leve più nuove dei videogiocatori di oggi.