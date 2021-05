Ratchet and Clank: Rift Apart, cosa sapere in attesa del gioco

Ormai manca solo un mese all’uscita di una delle esclusive più attese di PlayStation 5. Ratchet and Clank: Rift Apart sarà disponibile a breve, perciò oggi vogliamo darvi alcune chicche su cosa sapere in attesa del gioco

Mancano meno di quattro settimane al ritorno ufficiale del Lombax più famoso di sempre e compagnia. Sin dalla prima presentazione (nel 2020), grazie anche ai numerosi teaser rilasciati, abbiamo visto tanto del gioco. Nonostante l’identità nucleo del brand sia rimasta intatta, tutto il contorno è stato rinnovato e adattato alla nuova generazione di console per un’esperienza che promette essere incredibile tra salti dimensionali, una nuovissima protagonista e meccaniche mai viste prima. In attesa dell’uscita, noi vogliamo darvi alcune dritte su cosa sapere in attesa dell’uscita di Ratchet and Clank: Rift Apart.

Una storia tutta nuova

L’intera narrazione di Ratchet and Clank: Rift Apart ruota intorno alla separazione tra Ratchet e Clank. Mentre in passato la separazione tra i due personaggi poteva essere considerato un “trucco” da parte di Insomniac per dedicare ai giocatori più missioni, e quindi allungare il brodo, in questa nuova avventura rappresenterà un twist essenziale. Infatti, all’inizio di Rift Apart, i nostri amici si separeranno in seguito alla caduta attraverso un portale per una nuova dimensione. A questo punto, Clank entrerà in contatto con un nuovissimo personaggio: Rivet, una lombax completamente nuova nella serie (di cui probabilmente verrà raccontata la storia durante il gioco).

Proprio come Ratchet Clank sarà impegnato a ricongiungersi col suo compagno, trovandosi intrappolato in una città chiamata Nefarious City. La città in questione, anch’essa inedita, appartiene ad una realtà in cui il malvagio Dr. Nefarious (antagonista principale della serie) ha realizzato i suoi malefici piani. Per fermarlo, i nostri protagonisti dovranno unire le forze in un team mai visto prima!

Tantissime nuove features – Ratchet and Clank: Rift Apart, cosa sapere in attesa del gioco

L’introduzione del nuovo Lombax, Rivet, non sarà soltanto un elemento narrativo ma introdurrà un secondo livello nel gameplay. Switchando dinamicamente tra i due personaggi, i giocatori avranno a disposizione una marea di nuove meccaniche e armi. Ad esempio, il nuovissimo guanto “Topiary Sprinkler” ci permetterà di trasformare i nemici in piante inermi. Le diverse armi, tra cui la Burst Pistol o l’Enforcer faranno un uso sapiente delle possibilità del DualSense di PS5 e dei suoi grilletti adattivi. Oltre ai classici wall-run, dash e altre features di movimento, ai giocatori sarà permesso di aprire dei varchi dimensionali per accedere a determinate aree e cogliere di sorpresa i nemici.

Oltre a ciò, saranno presenti nel gioco numerosi contenuti aggiuntivi, tra cui collezionabili e diversi livelli di sfida. I pianeti saranno molto più aperti ed esplorabili rispetto al passato, con la possibilità di accedere a dimensioni ricche di oggetti nascosti. Inoltre, collezionando i componenti delle varie armature, sarà possibile ottenere dei bonus di gameplay, come le battaglie aeree. Anche una modalità foto simile a quella di Marvel’s SpiderMan sarà disponibile in Rift Apart.

Bonus esclusivi pre-order – Ratchet and Clank: Rift Apart, cosa sapere in attesa del gioco

I fan più accaniti di Ratchet e Clank sicuramente faranno il pre-order del gioco per giocarlo dal momento esatto in cui sarà disponibile. I pre-oder saranno disponibili dal 4 Giugno, esattamente una settimana prima della release ufficiale. Il peso del gioco è confermato essere di circa 42 GB, quindi niente di proibitivo considerando la capacità dell’SSD di PlayStation 5. Per chi effettuerà il preordine del gioco, Insomniac ha riservato alcuni esclusivi bonus in game. Oltre alla pistola Pixelizer per Ratcher e Rivet, un’arma che trasforma i nemici in 8-bit, sarà disponibile anche una splendida armatura Carbonox rossa e argentata. Chi invece acquisterà la Digital Deluxe Edition del gioco avrà in regalo altre cinque tenute, un artbook digitale e la OST del gioco. Nel bundle saranno inclusi anche 20 Raritarium e uno sticker esclusivo per la photo mode. Pronti ad effettuare il pre-order?

Il tempo sta per scadere

Bene amici, queste erano le nostre pillole su cosa sapere riguardo Ratchet and Clank: Rift Apart in attesa di mettere le mani sul gioco. L’hype continua a crescere mentre ci avviciniamo alla data d’uscita e ormai non vediamo l’ora di riabbracciare i nostri eroi. Come sempre vi salutiamo, ma non prima di avervi ricordato di continuare a seguire tuttoteK per ulteriori guide, recensioni, news e tanto altro ancora. Inoltre, non dimenticate di restare aggiornati su Instant Gaming per gli ultimi giochi a prezzi scontatissimi. Ciao!