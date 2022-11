Troll, arriva il trailer del film horror di Netflix

Uscirà il 1 dicembre Troll, fantasy-horror di Netflix basato sulle creature leggendarie del folklore norvegese

Dopo le tante novità in arrivo a novembre, anche dicembre promette di essere un mese ricchissimo per Netflix. Uno dei progetti più interessanti che vedranno la luce a partire dal 1 dicembre sulla piattaforma streaming è sicuramente Troll, pellicola fantasy-horror che porta la firma di Roar Uthaug, autore di The Wave e dell’ultimo Tomb Raider. Il film è tratto dal folklore norvegese e si presenta con un trailer ufficiale che non fa che aumentare l’attesa per la sua uscita. Dopo il primo teaser e il poster ufficiale arrivano, dunque, anche le prime immagini di Troll e promettono davvero bene.

Troll: la trama del film di Netflix

Le creature del folklore norvegese, dunque, sono le protagoniste di questa pellicola. Dopo migliaia di anni di silenzio, una gigantesca e misteriosa si risveglia nella remota montagna di Dovre, causando devastazione ovunque si rechi. Il mitico troll prende vita, dunque, nel film di Roar Uthaug e dovrà essere fermato da un team di ricercatori, che sono anche responsabili del suo risveglio. La pellicola è stata scritta da Espen Aukan e nel film figurano Marie Wilmann, Kim Falck, Mads Sjogard Pettersen e Gard B. Eisvold.

Troll è anche un’occasione per andare a scavare a fondo nel suggestivo folklore norvegese, un mondo esplorato già dal regista Andre Ovredal, autore di Troll Hunter, monster movie che per primo porta sullo schermo i leggendari troll del mito scandinavo. Ora tocca a Roar Uthaug, che ha già mostrato abilità nell’ambito dei disaster movie con The Wave e si è affermato a Hollywood col Tomb Raider con Alicia Vikander. Ora per il regista norvegese arriva la prova di Netflix, col suo Troll pronto a incantare gli spettatori a partire dal 1 dicembre.

Di seguito, ecco il trailer ufficiale del film prodotto e distribuito dalla piattaforma streaming:

