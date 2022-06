State of Play giugno: ecco il trailer di Horizon Call of the Mountain

Questa sera si è tenuto il nuovo State of Play di giugno e durante l’evento abbiamo assistito ad un nuovo trailer di Horizon Call of the Mountain

Ormai è passato davvero parecchio tempo dall’ultimo evento Sony, ma ora finalmente la compagnia ha deciso di tornare nuovamente a parlare al pubblico. Questa sera infatti si è tenuto un nuovo State of Play dedicato principalmente ai titoli sviluppati da terze parti e ai giochi per il nuovo PSVR 2.

Nel corso dell’evento sono stati mostrati diversi titoli multipiattaforma, ma anche delle esclusive per il nuovo PSVR2. Durante lo State of Play infatti abbiamo avuto l’occasione di vedere in azione Horizon Call of the Mountain con un nuovissimo trailer.

Horizon Call of the Mountain vi farà vivere in prima persona il mondo di Aloy

Horizon Call of the Mountain è una nuova esperienza immersiva che vi permetterà di vivere il mondo di Horizon in un modo del tutto nuovo. Questo titolo venne annunciato per la prima volta ad inizio 2022 con un breve teaser, ma ora grazie al nuovo trailer possiamo finalmente farci un’idea di come sarà questa nuova avventura.

Se anche voi volete vedere il nuovo trailer di Horizon Call of the Mountain potete farlo tramite il video in calce qui sopra, ma non dimenticatevi anche di tutte le altre cose mostrate durante l’evento. In caso vogliate saperne di più sulle novità mostrate durante la presentazione, non dovrete fare altro che dare un’occhiata al nostro sito.

Purtroppo per il momento non conosciamo ancora una data d'uscita precisa per Horizon Call of the Mountain, ma sappiamo che sarà disponibile in esclusiva per PS5 e PSVR2.