Rumor | Half-Life: Alyx arriverà anche su PSVR2?

Half-Life: Alyx è stato indubbiamente uno dei titoli più importanti del 2020, per due semplici ragioni. La prima è, piuttosto scontatamente, il ritorno di un franchise che era rimasto silente per così tanto tempo da essere diventato un lontano ricordo. Sebbene infatti Half-Life 3 sia ancora una chimera, con Alyx Valve ha riportato in auge il brand, rispolverandolo dalle fondamenta e dando quel che i fan cercavano da tanto tempo: una nuova iterazione. La seconda ragione del successo di Alyx è altrettanto banale, ma forse ai tempi non l’avremmo mai presa in considerazione: l’esclusività per Realtà Virtuale (o almeno inizialmente). Sebbene le periferiche VR siano indubbiamente una realtà di nicchia, un titolo di qualità così eccelsa e insuperabile mancava. Noi continuiamo a sperare che sia il primo di una lunga serie.

Con il recente annuncio ufficiale del PlayStation VR 2, è ormai abbastanza chiaro che i futuri investimenti di casa Sony saranno anche votati alla Realtà Virtuale di nuova generazione. E se nel mentre Firesprite e Guierrilla stanno lavorando insieme al nuovo Horizon Call of the Mountain, un titolo che vuole ridefinire la concezione di AAA nel mondo dei giochi VR, la domanda successiva è piuttosto semplice: e i grandi titoli usciti finora? E… Half-Life: Alyx?

From what I’ve been told, they have. Not sure when it’s happening though. I thought this was one of those open secrets? https://t.co/RPrdPArDLc

— Nick (@Shpeshal_Nick) January 6, 2022