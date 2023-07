PS5 Pro: nuovi rumor sulle specifiche

La presunta PS5 Pro torna a far parlare di sé: un noto insider ha rivelato quelle che dovrebbero essere le specifiche della console

Anche se PS5 ha ormai quasi tre anni di vita, sembra che gli sviluppatori abbiano a malapena iniziato a scalfire la superficie di ciò che l’hardware di questa console può rendere possibile. Oltretutto, se gli ultimi rumor si rivelassero fondati, Sony starebbe già procedendo con i piani per introdurre una variante più potente della console in un futuro non troppo lontano. La notizia di una PS5 Pro è emersa per la prima volta all’inizio dell’anno e ora un nuovo rapporto pubblicato su Key to Gaming dal giornalista Tom Henderson – che per primo ha riferito dell’esistenza della nuova variante della macchina in questione – sostiene di avere dettagli su alcune specifiche e caratteristiche della console. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Tutti i dettagli sulle specifiche della presunta PS5 Pro

Secondo il rapporto suddetto, la console rivista è in fase di sviluppo con il nome in codice “Trinity” dall’inizio del 2022 e il lancio sarebbe previsto per novembre 2024. Per quanto riguarda le specifiche, PS5 Pro sarà presumibilmente dotata di 30 WGP (WorkGroup Processor) e un supporto di memoria a 18000 MT/s (cioè 18 Gbps contro i 14 di PS5). Inoltre, la console vanterà un frame rate più alto alla risoluzione 4K, il supporto per l’output alla risoluzione 8K e il ray tracing accelerato. A quanto pare, la maggior parte degli studi first party di Sony riceverà i kit di sviluppo per la console entro novembre di quest’anno. Henderson afferma inoltre che la PS5 Pro (o qualunque sia il suo nome ufficiale) sarà probabilmente l’ultima uscita hardware di Sony di questa generazione, e che i piani si sposteranno sulla PS6, il cui lancio sarebbe previsto per il 2028. È interessante notare anche che all’orizzonte c’è molto altro hardware PlayStation nel prossimo futuro. Il dispositivo portatile per lo streaming cloud e la riproduzione remota, Project Q, è previsto per quest’anno. Nel frattempo, alcuni rapporti hanno anche affermato che un modello di PS5 con un disco rigido rimovibile dovrebbe essere lanciato a settembre e potrebbe essere presentato in agosto.

