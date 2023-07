Armored Core 6: nuovi dettagli sul multiplayer

Armored Core 6, il prossimo titolo di FromSoftware è protagonista di un’indiscrezione che riguarda il comparto multiplayer. Ecco i dettagli

Un post dell’utente EntertainmentMission sul subreddit di Armored Core ha mostrato una foto del box del gioco scattata in un negozio giapponese (le scatole vuote dei giochi in uscita sono spesso esposte in Giappone). Secondo il retro del box, Armored Core 6 supporterà il multiplayer online per 2-6 giocatori. Una sezione aggiuntiva, tuttavia, suggerisce anche che altri giocatori saranno in grado di fare da spettatori, affermando che il tutto: “Supporta fino a 6 giocatori. Possono partecipare fino a 9 persone contemporaneamente, compresi gli spettatori”. Annunciato ai The Game Awards lo scorso dicembre, il sesto capitolo della serie di FromSoftware segna il primo nuovo gioco di Armored Core in più di dieci anni, l’ultimo dei quali è stato Armored Core 5 nel 2012.

Armored Core 6: tutto quello che è noto sul multiplayer e sul gioco

Ad aprile, Bandai Namco ha pubblicato il primo trailer di gioco di Armored Core 6, confermando anche che il titolo (del quale è stato appena indirettamente rivelato il multiplayer) uscirà il 25 agosto. In quell’occasione sono state promesse “battaglie dal ritmo incalzante, personalizzazione approfondita ed emozionanti combattimenti con i boss”, il gioco d’azione con i mech arriverà su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC via Steam. “Una nuova misteriosa sostanza chiamata ‘Corallo’ è stata scoperta sul remoto pianeta Rubicon 3”, si legge in una nota ufficiale del gioco. “Come fonte di energia, questa sostanza avrebbe dovuto far progredire notevolmente le capacità tecnologiche e di comunicazione dell’umanità. Invece, ha causato una catastrofe che ha inghiottito il pianeta e le stelle circostanti in fiamme e tempeste, dando vita a un Sistema Stellare Infuocato. Quasi mezzo secolo dopo, Coral è riemerso su Rubicon 3, un pianeta ormai contaminato e isolato dalla catastrofe. Corporazioni extraterrestri e gruppi di resistenza si contendono il controllo della sostanza. Il giocatore si infiltrerà su Rubicon come mercenario indipendente e si ritroverà a lottare per la sostanza con le corporazioni e le altre fazioni”.

