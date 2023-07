Call of Duty: Warzone, il trionfo di Nicolò “BBlade” Maggi per Reply Totem

Un’altra vittoria per il tricolore negli eSport con Call of Duty: Nicolò “BBlade” Maggi fa volare Reply Totem nel competitivo di Warzone

Visti i progressi che l’Italia sembra voler finalmente compiere nel campo eSport, è solo un bene se le eccellenze nostrane si distinguono come ha fatto Nicolò “BBlade” Maggi per conto di Reply Totem (che ben ricordiamo) con Call of Duty: Warzone. In seguito alla prima fase di World Series a inizio giugno, BBlade ha conquistato il titolo di campione europeo per il secondo anno di fila. Ad accompagnarlo nell’impresa Wartex e Savyultras, approdando alle finali europee come uno dei team più rispettati sul suolo europeo. Il premio in palio ammonta a 150.000 dollari con una possibilità di raggiungere la tanto agognata finalissima. Distinguersi nel competitivo non è certo cosa da poco, men che meno nel genere battle royale.

Una vittoria sudata per Nicolò Maggi e Reply Totem con Call of Duty: l’autosufficienza di BBlade in Warzone

Di certo non è stata di alcun aiuto la disconnessione di Savyultras per un problema tecnico, portando Bblade e Wartex a giocare da soli per l’intero terzo match. Tuttavia, i risultati hanno portato il trio ad aggiudicarsi il montepremi parziale di trentamila dollari. Il CEO e cofondatore di Reply Totem, Fabio Cucciari, ha definito il risultato “incredibile” in quanto riconferma del “miglior giocatore di Call of Duty: Warzone” al secondo anno di fila. Naturalmente si prospetta un tifo indiavolato in vista della finalissima in LAN prevista a Londra il 16 settembre, con la partecipazione di ASUS Rog per il supporto tecnico fornito al giovane campione. Rinnoviamo i migliori auguri a questa giovane speranza, in un settore in continua espansione!

