The Callisto Protocol è stato cancellato in Giappone: ecco i dettagli

Nelle scorse ore, gli sviluppatori di The Callisto Protocol hanno affermato di aver cancellato il lancio del titolo in Giappone: scopriamo insieme i motivi e tutti i dettagli

In arrivo il prossimo 2 dicembre su PC, PS5 e Xbox Series X | S, The Callisto Protocol è uno dei giochi più attesi da chi, ai tempi, ha amato Dead Space (in attesa del remake) anche e soprattutto perché si parla comunque dello stesso autore, Schofield (ex boss di Sledgehammer Games e Visceral Games). La notizia che sta tenendo banco nelle scorse ore è che, proprio i ragazzi di Striking Distance Studios hanno annunciato che il gioco non verrà pubblicato in Giappone, a causa delle eccessive restrizioni imposte dalla classificazione CERO. Per rientrare nei loro standard, a quanto pare, dovrebbero modificare eccessivamente il gioco.

L’annuncio sarebbe arrivato tramite i canali ufficiali Twitter del gioco e avrebbe generato una lunga discussione a cui hanno partecipato vari esperti del settore. Fra questi anche Serkan Toto, un analista di Tokyo, che ha affermato che la censura in ambito videoludico in Giappone è visibilmente peggiorata da quando è stato istituito il CERO, nel 2002. Fra i giochi censurati troviamo anche The Last of Us, Cyberpunk 2077, Uncharted, The Witcher 3, GTA V e molti altri. Ovviamente la censura colpisce anche titoli nati proprio in Giappone, come la serie dei Resident Evil, che sono molto diversi dalle release occidentali. Poi è anche vero che in Giappone spesso accada che i giochi vengano poi ripubblicati nella versione uncensored, quella più violenta (di qualsiasi forma di violenza si parli) che inevitabilmente… vende anche di più.

The Callisto Protocol cancellato in Giappone a causa dell’eccessiva censura: ecco il comunicato ufficiale degli sviluppatori

Il Tweet ufficiale di Striking Distance Studios, che trovate qua sopra, recita:

Abbiamo preso la decisione di cancellare la versione giapponese di The Callisto Protocol. Abbiamo capito che il gioco non potrà mai superare il rating di CERO nel suo stato attuale e che cambiarne il contenuto non garantirebbe ai videogiocatori l’esperienza che si aspettano. Speriamo che tutti voi che siete in Giappone possiate capire.

Il Tweet si conclude con la rassicurazione che tutti coloro che hanno preordinato The Callisto Protocol in Giappone, ormai cancellato, riceveranno dei rimborsi.