PS5: arriva il primo gioco in 8K

Forse non lo sapevate: un gioco su PS5 supporta la risoluzione 8K, tuttavia la console non è ancora compatibile con tale standard

The Touryst, lanciato originariamente su Switch nel 2019 e poi rilasciato su PC e console Xbox nel 2020, è arrivato su PS4 e PS5 a settembre. In seguito alle discussioni con lo sviluppatore del gioco, tuttavia, Digital Foundry ha scoperto che la versione PS5 esegue il rendering internamente a una risoluzione di 7680 × 4320 o 8K. Secondo lo sviluppatore Shin’en, questo non si ottiene attraverso il super-campionamento, il checkerboarding o qualsiasi tipo di upscaling AI ed è un 8K completamente nativo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

PS5: per il momento l’8K ancora non è disponibile

Il problema al momento è che, nonostante appaia sulla confezione di PS5 sin dal lancio, la console ammiraglia di Sony non supporta ancora l’output 8K. Pertanto, mentre il gioco esegue il rendering a 8K nativi, viene automaticamente effettuato il downsampling alla risoluzione 4K.

Shin’en afferma che anche la versione Xbox Series X esegue il rendering a una risoluzione maggiore rispetto al 4K. Il rendering viene eseguito a 6K 60fps e viene quindi sottoposto a downsampling a 4K per risultati simili, anche se la versione PS5 presenta ombre migliorate ed effetti di profondità di campo.

Lo sviluppatore ha riferito a Digital Foundry che quando Sony attiverà finalmente l’output 8K su PS5 con un aggiornamento di sistema in futuro, tutto ciò che Shin’en deve fare è rilasciare una piccola patch per attivare la versione 8K del gioco. Sony ha iniziato a “marchiare” i televisori che supportano la risoluzione 8K e 120 fps come “PS5 ready” già a luglio 2020 e la confezione di PlayStation 5 mostra un logo 8K accanto ai loghi 4K 120 e HDR.

Nonostante ciò, dopo quasi 11 mesi di vita della console, PS5 non può renderizzare immagini a risoluzione maggiore dello standard 4K. Un’ampia FAQ pubblicata sul blog di PlayStation poco prima del lancio di PS5 affermava: “PS5 è compatibile con i display 8K al momento del lancio e, dopo un futuro aggiornamento del software di sistema, sarà in grado di produrre risoluzioni fino a 8K quando il contenuto è disponibile, con il software supportato.”

