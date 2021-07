Annunciata la nuova Nintendo Switch OLED!

Nintendo ha improvvisamente annunciato la Nintendo Switch OLED, una nuova versione della sua console ibrida ottimizzata per il gioco in modalità portatile

Ormai è da diversi mesi che online circolano numerosi rumor su una presunta Nintendo Switch Pro. Sia Sony che Microsoft hanno rilasciato delle versioni migliorate delle loro console di vecchia generazione e ora i giocatori si aspettano che anche Nintendo segua questa strada.

A quanto pare però sembra che la grande N abbia altri piani per la sua console. Da pochissimo infatti la compagnia ha annunciato la Nintendo Switch OLED, una nuova versione della sua console ibrida ottimizzata per il gioco in modalità portatile.

Nintendo Switch brillerà di una nuova luce grazie allo schermo OLED

La nuova Nintendo Switch OLED non offrirà alcun tipo di upgrade in termini di prestazioni, ma d’altra parte migliorerà sensibilmente l’esperienza di tantissimi giocatori. In occasione dell’annuncio di questa nuova console, la compagnia ha pubblicato un nuovo trailer che potete trovare in calce qui sotto.

Come potete vedere dal video, la nuova console offrirà tanti vantaggi ai giocatori che amano utilizzare la Switch in modalità portatile. Il nuovo schermo OLED infatti sarà più grande di quello della versione base e offrirà inoltre una qualità dei colori molto maggiore. Inoltre è stato migliorato anche lo stand , che ora permetterà di regolare molto meglio l’inclinazione della console. I miglioramenti però non sono esclusivamente legati alla modalità portatile. Questa versione infatti avrà anche ben 64GB di memoria interna e un nuovo dock che vi permetterà di collegare la console ad internet tramite un cavo LAN.

La nuova Nintendo Switch OLED sarà disponibile dall’8 ottobre 2021. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.