PS5: tutte le novità dell’aggiornamento disponibile da oggi

Da oggi è disponibile su PS5 il nuovo aggiornamento del software di sistema, le novità non mancano e siamo pronti ad elencarvele

PS5 riceve oggi il suo secondo grande aggiornamento software, come annunciato da Sony tramite il PlayStation Blog. Oltre ad aggiungere il supporto per l’espansione dell’archiviazione SSD M.2, che consente a tutti gli utenti di installare le proprie unità SSD per l’archiviazione estesa, l’update introduce anche PS Remote Play su reti mobili, più personalizzazione del Control Center e supporto audio 3D per TV. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

PS5: grazie all’aggiornamento PS5 sarà più comoda da utilizzare

Diverse novità degne di nota nell’ultimo aggiornamento per il software di sistema di PS5. La personalizzazione del Centro di controllo consente una migliore riorganizzazione dei controlli, insieme alla possibilità di nascondere o mostrare quelli nella parte inferiore dello schermo. Sarà anche più facile accedere e scrivere messaggi per amici e gruppi dalla base di gioco. Le versioni PS4 e PS5 dello stesso titolo ora appariranno separatamente nella scheda Installati della Libreria giochi, mentre Screen Reader ora ha le funzioni Pausa, Riprendi e Ripeti.

Gli abbonati a PlayStation Now potranno anche scegliere tra la risoluzione 720p o 1080p durante lo streaming (sebbene questa funzione dipenda da ogni singolo titolo). È stato anche aggiunto un Trophy Tracker che consente di controllare fino a cinque trofei per titolo nel Control Center. Qui in alto potete visionare il trailer dell’update di cui vi abbiamo parlato finora.

E voi? Che ne pensate di queste novità? Come vi siete trovati finora con l'utilizzo della console di casa Sony? Fatecelo sapere qui in basso nella sezione commenti.