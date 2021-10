Recensione What If...? Episodio 8: colpi di scena e confusione

What If…? è giunto all’ottavo e penultimo episodio su Disney Plus con un grande colpo di scena finale. Ecco la nostra recensione di What If…? Episodio 8

TITOLO ORIGINALE: What If…?. GENERE: Supereroi. NAZIONE: Stati Uniti. REGISTA: A.C. Bradley. DURATA: 9 episodi, 34 min ca. DISTRIBUTORE: Disney+. USCITA: 27 settembre 2021.

Whatf If…? è giunto su Disney Plus al suo ottavo penultimo episodio avvicinandosi quindi alla conclusione di questa prima stagione. Un episodio che sicuramente ha saputo stupire per un risvolto inaspettato della trama, ma che al contempo ha portato una gran confusione. Quella che si è presentata fin dall’inizio come una serie antologica, quindi con episodi a sé stanti che presentavano universi ipotetici non legati tra loro, pare invece avere una linea comune di narrazione. Una linea che scopriamo verso la fine dell’episodio e che porta alla luce tante questioni di sceneggiatura da analizzare.

Nel complesso, una scelta che sì, stupisce, ma non in positivo, perchè appare come slegata dal concept generale della serie, oltre che un tentativo di voler trovare a tutti i costi un filo conduttore di tutta la trama.

Quando Ultron non viene sconfitto | Recensione What If…? Episodio 8

Partendo dal principio, è importante analizzare cosa effettivamente succede in questo penultimo episodio. Ci troviamo improvvisamente in un universo ipotetico in cui Ultron non viene sconfitto dagli Avengers e quindi governa il mondo insieme alle sue intelligenze artificiali che controllano tutto e prevedono ogni mossa attraverso la tecnologia. I due unici sopravvissuti a portare avanti la battaglia da soli sono Natasha e Clint, ovvero Vedova Nera e Occhio di Falco che grazie alle loro doti di pura forza e astuzia si muovono silenziosamente in un mondo comandato dalle macchine. Esausti e ormai sul punto di mollare, vengono supervisionati dall’alto dall’Osservatore, che vorrebbe intervenire, ma il suo ruolo non glielo consente.

Il ruolo dell’Osservatore | Recensione What If…? Episodio 8

Proprio l’Osservatore, acquisisce qui il ruolo di linea di conduzione di tutta la trama di questa stagione: negli scorsi episodi lo abbiamo visto semplicemente presentarci gli universi alternativi, mentre qui lo vediamo dialogare con Ultron e intervenire attivamente nella trama, sebbene senza poter influenzare il corso degli eventi. L’osservatore e Ultron rompono la terza parete, parlano con lo spettatore, parlano di quello che abbiamo visto fino ad ora e in qualche modo cercano di giustificarlo.

Questo, è sicuramente la vera nota dolente dell’episodio oltre che quello che fa scricchiolare l’intera serie, perché ci porta di fronte un concept differente da quello che è stato presentato. Una serie antologica, che non lo è più, un tentativo di voler unire i tutti i mondi ipotetici che abbiamo visto e una conseguente messa in discussione degli stessi mondi ipotetici. A questo punto, tutto quello che abbiamo visto finora, potrebbe acquisire un nuovo senso verso il finale e potrebbe anche legarsi in un’unica trama. Un esempio di questo lo vediamo già nella conversazione dell’Osservatore con Dr Strange, che è chiaramente il prodotto dell’episodio 4 e del suo mondo ipotetico.

Conclusione

Se nel corso di tutta questa mini serie abbiamo sempre notato i suoi difetti, sperando in una ripresa verso il finale, quello che abbiamo visto in realtà è una goccia che ha fatto straripare una sceneggiatura davvero confusa. Tanti e troppi elementi che riguardano personaggi, storyline e contenuti sono stanti messi in una parvenza antologica, per poi far pensare che verranno tutti congiunti verso la fine. Una fine che a questo punto sarà anche un modo per tirare le fila della stagione intera, ricollegando tutti i pezzi che abbiamo visto fino a questo punto e cercando di metterli insieme in questo contesto ipotetico. Un finale quindi che come spettatori ci mette molto al lavoro, ma al tempo stesso c’è il rischio che non ci convincerà.

5.5 Un gran pasticcio Punti a favore Tentativo di twist narrativo Punti a sfavore Narrazione affrettata

Narrazione affrettata Trama confusionaria

Trama confusionaria Distaccamento dal concept

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.