PS Plus: annunciati i giochi di aprile 2023

Sono stati appena resi noti i giochi che saranno inclusi nell’abbonamento PS Plus del mese di aprile 2023. Ecco tutti i dettagli in merito

Sony ha annunciato che i giochi inclusi con l’abbonamento PS Plus di aprile 2023 sono Meet Your Maker (PS4 e PS5), Sackboy: A Big Adventure (PS4 e PS5) e Tails of Iron (PS4 e PS5). Come rivelato sul PlayStation Blog, tutti e tre i titoli in questione saranno disponibili senza costi aggiuntivi per gli abbonati a PlayStation Plus a partire dal 4 aprile. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Alcune sorprese tra i giochi del PS di aprile 2023!

Meet Your Maker è un gioco post-apocalittico in prima persona dello sviluppatore di Dead By Daylight, Behaviour Interactive, in cui ogni livello è progettato da altri utenti. I giocatori possono fare squadra con un amico o giocare in singolo per costruire le proprie creazioni o affrontare quelle degli altri, scegliendo diversi loadout per ogni sfida.

Sackboy: A Big Adventure è stato un titolo di lancio per PlayStation 5 che ha sostituito gli strumenti di creazione della serie LittleBigPlanet con qualcosa di più simile a un tipico titolo della serie Mario, dando vita a un coloratissimo platform d’azione.

All’opposto dell’avventura stravagante e colorata di Sackboy, Tails of Iron è un RPG disegnato a mano, cupo e grintoso, ambientato in una terra cupa e tormentata dalla guerra. I giocatori assumono il ruolo di Redgi, erede del Trono del Ratto, in missione per ripristinare il loro regno distrutto. Questi tre giochi saranno disponibili senza costi aggiuntivi dal 4 aprile 2023 fino al 1° maggio con l’abbonamento PS Plus, mentre i giochi del mese scorso – Battlefield 2042, Minecraft Dungeons e Code Vein – lasceranno il servizio il 3 aprile.

Cosa ne pensate di queste novità? Fatecelo sapere nella sezione commenti che trovate qui in basso. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di KINGUIN.