Dead by Daylight: disponibile il capitolo dedicato a Resident Evil

Il nuovo capitolo di Dead by Daylight, dedicato al noto franchise survival horror Resident Evil, è finalmente disponibile

Il nuovo capitolo di Dead by Daylight dedicato a Resident Evil, il noto franchise horror creato da Capcom , è finalmente disponibile. A dare conferma della sua uscita è la Behaviour Interactive, che ha pubblicato un trailer della release tramite il canale YouTube del titolo. Dead by Daylight è stato pubblicato per la prima volta nel 2016 per PC, per poi approdare su Xbox One e PlayStation 4 nel 2017 e su Nintendo Switch nel 2019. Infine, a partire dal 2020, è possibile giocarci anche tramite iOS e Android.

Dead by Daylight: dettagli e prezzi del capitolo dedicato a Resident Evil

Delle novità importate in Dead by Daylight dal capitolo dedicato a Resident Evil ha parlato Dave Richard, il creative director del gioco. Richard ha evidenziato come questo nuovo scenario, oltre a portare i giocatori all’interno di una delle ambientazioni più note e amate della storia dei videogiochi, introduca anche per la prima volta all’interno del titolo dei personaggi controllati da una AI, con i quali i giocatori dovranno confrontarsi. Per quanto riguarda invece il prezzo, il videogioco è venduto in formato digitale a 11,99 euro.

Dead by Daylight è un videogioco survival horror asimmetrico, che divide i giocatori in due gruppi: la maggior parte di loro è chiamata a vestire i panni dei personaggi che devono cercare di sopravvivere, mentre a un altro è assegnato il ruolo del mostro, il cui scopo è quello di provare a uccidere tutti gli altri. Quello dedicato a Resident Evil non è il primo capitolo crossover del gioco, che nel 2020 ne aveva infatti pubblicato uno a tema Silent Hill.

