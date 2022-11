Recensione Sackboy: Una Grande Avventura anche su PC

In questa recensione andremo a scoprire Sackboy: Una Grande Avventura, l’esclusiva PlayStation sbarcata da poco su PC

Alle esclusive PlayStation che giungono su PC ormai siamo ben abituati. Da Days Gone a God of War, passando per Horizon Zero Dawn e Death Stranding senza dimenticarci del prossimo Spider-Man: Miles Morales in arrivo proprio il 18 novembre, la nostra biblioteca si è arricchita enormemente di titoli che prima potevamo solo immaginare di giocare su PC. La stessa sorte è toccata a Sackboy: Una Grande Avventura che andremo a conoscere in questa recensione e scopriremo come si è comportato sul nostro PC.

Una storia per tutti

L’impronta del gioco è prettamente fanciullesca. Questo lo si capisce, oltre che dal level design e dalla difficoltà veramente basilare, soprattutto dalla storia che andremo a vivere. La nostra avventura ha inizio nel Mondo del fai da te, e più precisamente nel villaggio di Bandolo. Qui, durante una tranquilla giornata, compare il malvagio Vex che rapisce tutti gli abitanti (o quasi) per obbligarli a costruire lo Sconquassatore, una macchina in grado di scatenare il Putiferio.

Già da queste semplicissime righe potete comprendere il contenuto del titolo, suddiviso in tanti micro livelli collegati tramite un unico hub che prenderà il nome di una regione di questo mondo. Il nostro scopo sarà quello di farci strada durante quest’avventura, raccogliere quante più sfere sognanti, oggetti ricolmi di pura energia creativa proveniente dalle magisfere, e sconfiggere una volta per tutte Vex, bloccandone così i piani. Una storia molto semplice che tende al mano ad un’utenza giovane o a chiunque voglia giocare in tutta tranquillità senza fare il minimo sforzo.

Un gameplay molto semplice – Recensione Sackboy PC

Il gioco si presenta come un un normale platform 3D, nel quale dovremo raccogliere oggetti, sconfiggere mostri e spostarci di piattaforma in piattaforma evitando ostacoli. Insomma, dal punto di vista delle meccaniche non ritroviamo nulla di nuovo né tanto meno impegnativo. Niente che possa quindi innovare il genere al quale appartiene e che dunque non esce dal percorso già tracciato, né tanto meno ci prova minimamente.

Ovviamente questo non vuol dire che sia un titolo completamente inutile o noioso. La nostra avventura varierà leggermente nell’approccio in base al mondo nel quale ci troviamo, ma alla fine sarà solo un “salta, corri, colpisci“. Questo è dovuto al fatto che il titolo cerca di offrire una grande accessibilità anche ai piccoli, semplificando fin troppo l’esperienza a un utente che, essendo cresciuto con LittleBigPlanet, sperava di rivivere qualche emozione più o meno simile.

Nonostante non sia un gioco che richieda poi delle specifiche tecniche così alte, ed essendo il nostro PC nettamente superiore a quelle proposte, il gioco comunque ha riportato alcuni problemi di fluidità. Siamo incorsi spesso nel tanto odiato stuttering che sinceramente non ci saremmo mai aspettati da un titolo del genere. Ciò denota una carenza nell’ottimizzazione e, anche se non ne conosciamo le cause, non possiamo che farlo notare a voi lettori. Un peccato perché questo va ad influire ancora di più sull’esperienza non proprio idilliaca.

Graficamente ci aspettavamo di più – Recensione Sackboy PC

Sebbene dunque ci siano problemi di ottimizzazione, neanche la grafica sembra essere stata curata più di tanto, almeno rispetto alla versione PlayStation. Per carità, non fraintendeteci. Su PC si può sfruttare benissimo la risoluzione 4K con 120 Hz di frequenza di aggiornamento, con tanto di ray tracing e DLSS di Nvidia. Tuttavia però è proprio la struttura del gioco stesso che, non riuscendo a sfruttare quelle che sono le potenzialità di una macchina tanto complessa (e tecnicamente più potente di PlayStation), ci restituisce una grafica pressoché simile a quella della console.

Non si nota nulla che possa far risaltare il ray tracing, essendo il titolo un platform 3D con una telecamera fissa che non permette di cogliere le minime sfumature di luce in base all’angolazione con la quale la vediamo. Inoltre, giocare a 120 Hz o semplicemente a 30-40 Hz è pressoché uguale. Questo è dovuto ai ritmi molto bassi che si vivono in questo titolo e che non riescono a sfruttare minimamente quello che è il potenziale di PC e schermi.

Il resto del comparto tecnico tuttavia riesce a rendere l’esperienza meno opprimente, grazie ad una colonna sonora molto carina che accompagna la nostra avventura e alla reattività dei comandi che non va a minare il ritmo, seppure questo sia veramente basso. È stata molto apprezzata anche la cura nei dettagli dei modellini e dei mondi che, sebbene siano molto semplici, rispecchiano in pieno lo stile del fai da te.

Conclusioni

Siamo ormai giunti alla fine di questa recensione riguardante la versione PC di Sackboy: Una Grande Avventura ed è quindi giunto il momento di tirare un po’ le somme. Come abbiamo detto, il gioco si impronta principalmente per essere giocato anche dai più piccoli. Questo lo si capisce non solo da uno stile narrativo molto basilare, ma anche da una difficoltà del tutto assente del gameplay.

Sebbene questa scelta possa essere condivisibile o meno, l’aspetto che fa storcere il naso è come la potenzialità di un PC non sia minimamente sfruttata a causa di scelte del tutto opinabili da parte degli sviluppatori. Non sarà infatti possibile vedere il lavoro svolto dal ray tracing sulle varie luci presenti e i 120 Hz di frequenza di aggiornamento sembrano esagerati per un gioco dotato di un ritmo veramente basso. A questo si aggiungono poi problemi di stuttering veramente importanti che minano in pieno l’esperienza non del tutto idilliaca.

Insomma, ci saremo aspettati veramente di più da questo porting, specialmente vedendo il prezzo di 59,99 €, leggermente altino per un titolo del genere. Per questa recensione è ormai tutto. Vi ricordiamo che potete acquistare questo titolo su Steam, ma se volete usufruire di un piccolo sconto, vi invitiamo a dare uno sguardo alle pagine di Instant Gaming. Per non perdervi future recensioni dall’universo videoludico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!

6.5 Ci saremmo aspettati di più Punti a favore Accessibile a tutti...

Accessibile a tutti... Design modellini Punti a sfavore ...ma senza alcuna difficoltà

...ma senza alcuna difficoltà Stuttering

Stuttering Hardware non sfruttato pienamente

Hardware non sfruttato pienamente Prezzo