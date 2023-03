Resident Evil 4 Remake: dove trovare l’uovo d’oro

È da poco uscito il remake di Resident Evil 4, uno dei capitoli più apprezzati della saga e in questa guida andremo a cercare insieme l’uovo d’oro richiesto dal commerciante

In Resident Evil 4 Remake di Capcom sono presenti alcune missioni secondarie che il commerciante potrebbe richiedere al giocatore. In una di queste missioni secondarie ci verrà richiesto di recuperare un uovo d’oro di una gallina, il che non è strano se pensiamo ad altre richieste quali serpenti o pesci. Tuttavia trovare un uovo d’oro potrebbe non essere semplice poiché molte galline fanno le uova ma soltanto uno si può trovare d’oro, andiamo a vedere dove.

Dove si trova l’uovo d’oro – Resident Evil 4 Remake

È giunto il momento di svelarvi la posizione di quest’uovo d’oro che dovrete trovare in Resident Evil 4 Remake, che come si può ben immaginare è nascosto in un’area precisa della mappa, è quindi inutile correre dietro a qualsiasi gallina presente nel gioco sperando che faccia il fatidico uovo d’oro. Nulla vi vieta di divertirvi e provarci, ad ogni modo vi anticipiamo che sarebbe del tutto inutile.

Sarà necessario recarsi in un’area specifica sulla riva del lago, saltare sulla barca e dirigersi verso la posizione che abbiamo indicato sulla mappa posta poco sotto. Raggiungerete una piccola spiaggia che ospita un nutrito gruppo di galline e che sarà cosparsa di uova delle stesse sul terreno. L’uovo che cercate, molto prezioso, si trova nell’angolo posteriore di questa spiaggia dietro ad una montagna di casse di legno.

Non sarà necessario avere chissà quanto spazio nell’inventario poiché l’uovo occuperà semplicemente un singolo quadrato nell’inventario, ma attenzione perché l’uovo d’oro può essere mangiato e ripristinerebbe la salute come qualsiasi altro uovo. Fai molta attenzione quando ti muovi nel menù dell’inventario. Una volta ottenuto l’uovo d’oro è possibile venderlo al commerciante, il quale ti ricompenserà con del materiale per aggiornamenti unici.

Per questa guida è tutto, ma seguendo costantemente le pagine di tuttoteK arriveranno altre guide su Resident Evil 4 Remake, tra cui la guida per sbloccare le munizioni infinite. Se desiderate acquistare Resident Evil 4 Remake non dovete far altro che recarvi sul sito Kinguin, dove è possibile acquistarlo ad un prezzo speciale.