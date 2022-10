Recensione Gotham Knights: benvenuti cavalieri!

In questa recensione andremo ad analizzare Gotham Knights e scopriremo come si è comportato sul nostro PC. Cavalieri, preparatevi all’azione!

In attesa di un nuovo capitolo riguardante l’eroe pipistrello, Warner Bros Games ha deciso di puntare tutto sulla batfamiglia. Il cavaliere oscuro infatti non sarà il protagonista del nuovo titolo che arriverà domani su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Gotham Knights si presenta quindi come un seguito spirituale della serie Arkham, ma ad essa non è collegata in nessun modo. Ma come se la saranno cavata i nuovi eroi sul nostro PC? Non ci resta che iniziare questa recensione di Gotham Knights per scoprirlo.

Quattro icone classiche

Il gioco, com’era deducibile e come è stato ampiamente detto nei nostri articoli di presentazione degli eroi, è incentrato sui quattro cavalieri che hanno da sempre fatto spalla all’uomo pipistrello. Nel gioco infatti interpreteremo i vari Dick Grayson, Barbara Gordon, Jason Todd e Tim Drake che a loro volta vestiranno rispettivamente i panni di Knigthwing, Batgirl, Cappuccio Rosso e Robin. Sebbene non sia presente Bruce Wayne, notiamo come gli sviluppatori abbiano voluto dare un senso di continuità nostalgica, se così possiamo dire

Questi quattro eroi sono infatti i più iconici aiutanti di Batman. Basti pensare a Dick Grayson e Jason Todd che sono stati rispettivamente il primo e il secondo Robin della storia. Barbara Gordon invece è stata probabilmente la Batgirl più iconica di sempre, sebbene per un certo periodo abbia vestito anche i panni di Oracle (vedasi Batman: Arkham Knight), nonché la figlia del famoso commissario James Gordon. Insomma, una scelta che vuole sì rivoluzionare il gameplay del titolo, ma che in fin dei conti non si vuole discostare molto dal cuore pulsante della batfamiglia, creando una sorta di “effetto nostalgia”.

Quattro stili molto differenti fra loro – Recensione Gotham Knights

Avere quattro personaggi principali vuol dire anche padroneggiare quattro stili differenti di gioco. Ogni eroe infatti avrà i suoi punti di forza e di debolezza, sebbene sia comunque possibile completare il gioco con uno solo. Non troveremo quindi missioni di progressione giocabili solo con un determinato personaggio. Tuttavia durante l’avanzamento del gioco si attiveranno dei particolari punti di interesse che andranno a spiegare come ogni cavaliere stia vivendo i suoi traumi e le sue paure e come ognuno trovi la propria strada in mezzo a mille avversità.

Stili diversi comportano alberi di abilità molto differenti fra loro. Ognuno di questi sfrutterà i punti di forza di ogni supereroe e ci permetterà di sbloccare abilità molto utili nel corso della nostra avventura. Prendiamo ad esempio Cappuccio Rosso e Batgirl. Il primo, essendo anche il più possente fisicamente, svilupperà delle abilità incentrate sulla forza e sugli attacchi a distanza, essendo egli dotato di pistole; la seconda invece, avendo un passato come Oracle, avrà delle abilità da supporto, come ad esempio l’override elettronico, molto utile per disabilitare telecamere e torrette.

In più, ognuno dei personaggi possiede un albero delle abilità da cavaliere. Questo sarà sbloccabile tramite il completamento di alcune missioni ben precise. Una volta completate avremo accesso anche a un metodo di spostamento alternativo che ci permetterà di planare, volare o addirittura saltare in aria per spostarci più rapidamente. Prima di ciò saremo costretti ad usare il rampino o la batcycle per spostarci. Quest’ultima in particolare può risultare tediosa e, contrariamente per quanto avveniva con la batmobile in Batman: Arkham Knigth, molto lenta, almeno visivamente parlando.

Ogni eroe sarà equipaggiabile con un’arma da mischia, una a distanza e una tuta. Come in ogni GDR che si rispetti, questi oggetti saranno intercambiabili e ognuno avrà determinate caratteristiche che lo renderanno più o meno utile contro determinati avversari. Oltre a ciò ogni oggetto potrà avere fino a tre slot per l’aggiunta di mod che ne potranno aumentare le caratteristiche. Tuta, armi da mischia e armi a distanza saranno anche craftabili tramite gli appositi progetti.

Tuttavia proprio questo aspetto apre i primi punti a sfavore del titolo. Tutti i progetti infatti hanno una durata limitata e dopo un po’ di tempo spariranno automaticamente dal nostro inventario. Certo, questa funzione è utile per eliminare quelli più obsoleti, ma non sarebbe stato meglio creare un apposito tasto che facesse questa funzione o un’opzione preferiti che annullasse l’eliminazione automatica? Senza contare che quelli leggendari sono veramente difficili da realizzare in quanto le risorse necessarie non si trovano facilmente né durante la storia principale né durante le missioni secondarie. In più, se nel mentre cambierete supereroe, i progetti del precedente andranno persi per sempre.

Una storia celata – Recensione Gotham Knights

Per i molti fan di Batman che hanno letto i fumetti, la storia di questo videogioco potrebbe risultare alquanto interessante. I nostri nemici principali in questa avventura saranno infatti, oltre alla solita Lega delle Ombre che ormai è diventata quasi una presenza costante, anche la più segreta e spietata Corte dei Gufi. Chi avrà letto i fumetti saprà benissimo a cosa mi riferisco. Per chi invece è meno esperto del genere, vi basti sapere che la Corte dei Gufi è la più antica organizzazione presente a Gotham, della quale fa parte l’élite della città.

A queste due società segrete si uniranno poi le bande dei Freak, quella degli Ispettori e la malavita, guidate rispettivamente da Harley Queen, Mr. Freeze e Oswald Cobblepot, noto anche come Pinguino. Ogni fazione avrà ovviamente i suoi campioni, ma i più importanti saranno gli Artigli della Corte e i Man-Bat della Lega. Tuttavia, nelle storie secondarie affronteremo anche un altro criminale molto famoso nell’universo di Gotham: Clayface.

Insomma, tutti i buoni presupposti per una storia avvincente e per delle storie secondarie di spessore ci sono. Tutto bello e divertente finché si affrontano dunque le trame scritte dagli autori, ma come si comporta il gioco nella modalità libera? Ecco che si palesa uno degli aspetti che hanno da sempre hanno tartassato questo tipo di videogiochi. La modalità libera è stata creata per girare la città, pattugliando le strade che la compongono.

In questa modalità sarà possibile sventare crimini organizzati e altri minori per avere dei dettagli in più per la notte successiva. In questo frangente tuttavia abbiamo notato una ripetitività estenuante che rischia di mandare in malora tutta la buona esperienza vissuta con la storia principale e con quelle secondarie. Crimini uguali fra loro che si ripetono negli stessi posti e con gli stessi personaggi. L’unica differenza è legata alle missioni bonus che cambieranno di volta in volta, chiedendoci di effettuare KO silenziosi, eliminazioni con un certo stile e così via.

Capriole, giravolte, schivate e…come ha fatto a colpirmi? – Recensione Gotham Knights

Parliamo adesso di quello che è il comparto tecnico del gioco, partendo dal level design di personaggi e della città stessa. Cavalieri e nemici sono ben realizzati e rispecchiano pienamente quelli che sono i personaggi dei fumetti, sia nella loro forma base che con i vari costumi disponibili nelle impostazioni “stile”. Per quanto riguarda la città invece notiamo un leggero passo indietro rispetto alla serie Arkham.

Se prima la città sembrava molto cupa e rispecchiava quello che era lo stile gotico in molti dei suoi edifici, la nuova Gotham sembra invece leggermente più luminosa e molto più anonima. Un ammasso di palazzi che poco hanno a che fare con la città conosciuta nel corso degli anni. Ben curati invece sono i doppiaggi insieme a tutti i suoni d’ambiente vari. Meno invece le animazioni dei personaggi e la loro reattività ai comandi.

Ecco infatti il tasto dolente che forse più di tutti compromette la nostra esperienza basata su un combattimento reattivo e nel quale la velocità è l’unico modo per abbattere ondate di nemici che ti prendono di mira. I personaggi sono infatti molto lenti nella risposta dei comandi e questo lo si nota maggiormente quando bisogna schivare due o tre attacchi concatenati. Sarà infatti possibile schivare il primo, ma non i successivi, che andranno a segno con una precisione tale da farci perdere parecchi punti vita.

In più i nostri personaggi si incastrano con oggetti scenici, come ad esempio una piccola balaustra, o addirittura con i nemici stessi. Se nei capitoli di Arkham Batman era in grado di saltare sopra di loro per evitarli e per non rischiare di rimanere accerchiato dagli stessi, in Gotham Knights questo non è possibile. Possiamo notare quindi un appesantimento fin troppo eccessivo degli eroi, soprattutto se si considera che Dick Grayson era un acrobata e quindi dovrebbe essere più agile di un Batman. Questi piccoli dettagli, uniti ad un input-lag abbastanza importante non permettono di goderci i combattimenti e rischiano anzi di creare frustrazione quando i nemici saranno troppi e troppo forti per il nostro livello.

Buono invece è risultato il comparto multiplayer. Durante le nostre partite infatti siamo stati in grado di unirci ad altri giocatori che interpretavano eroi diversi da quello che avevamo selezionato. Ovviamente più si è, più il livello dei nostri avversari aumenta. Questo ci permette di vivere un’esperienza sempre bilanciata, almeno sotto questo punto di vista.

Un ritorno alternativo a Gotham

Siamo giunti alla fine di questa recensione di Gotham Knights ed è quindi arrivato il momento di tirare un po’ le somme. Il titolo si presenta come un successore spirituale della serie Arkham, sebbene da questa si discosti in maniera quasi netta. La prima differenza che salta subito agli occhi è la possibilità di poter selezionare ben quattro eroi. Ognuno, com’è giusto che sia, ricoprirà un ruolo importante, soprattutto se affronteremo la nostra avventura online, in compagnia dei nostri amici o di perfetti sconosciuti.

Grande cura è stata portata nella storia, dove troviamo riferimenti ad alcuni dei capitoli più iconici dei fumetti. Una Lega delle Ombre più agguerrita che mai e una Corte dei Gufi pronta a tutto pur di arrivare ai suoi progetti saranno dei nemici ardui da sconfiggere. A questi si aggiungono poi storie secondarie con altri acerrimi nemici della batfamiglia che da sempre hanno impreziosito le storie a fumetti. Sebbene quindi da questo punto di vista sia tutto rose e fiori, i primi problemi arrivano con la modalità libera.

La batcycle, utilizzata solo per lo spostamento, risulterà alquanto piatta, facendoci preferire di gran lunga il rampino. Inoltre i crimini saranno sempre uguali fra loro e ripetitivi, sia nei luoghi designati dagli sviluppatori, che nel modus operandi per risolverli. Da qui poi notiamo uno dei più grossi problemi che attanaglia il titolo e che rischia di compromettere la nostra esperienza: l’input-lag. I nostri eroi infatti non saranno molto reattivi ai nostri comandi e questo è un peccato dal momento che gli scontri, specialmente con tanti avversari, richiederanno tempi di reazione infinitesimali.

Insomma, un gran titolo che può vantare tanti punti di forza e anche alcuni punti deboli molto importanti. Per questa recensione di Gotham Knights è ormai tutto. Vi ricordiamo che il titolo arriverà domani per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC al prezzo consigliato di 74,99 € per la versione console e 59,99 € per quella PC. Se siete intenzionati all’acquisto del titolo con un leggero sconto, vi consigliamo di dare un’occhiata sulle pagine di Instant Gaming. Per non perdervi ulteriori recensioni dall’universo videoludico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!