iPad 9: in offerta imperdibile da Unieuro!

Apple iPad 9 è il protagonista dell’esclusiva offerta Unieuro di oggi, scopriamo perché è ancora uno dei migliori acquisti nel 2023

L’iPad 9 è un tablet entry-level che offre un buon rapporto qualità-prezzo. È ideale per chi cerca un tablet per l’utilizzo quotidiano, come la navigazione web, la lettura di e-book, la visione di film e video e la riproduzione di giochi. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte, ed il prodotto sarà acquistabile sia online (tramite il sito di Unieuro) che in un qualsiasi punto vendita. Scopriamo insieme perché potrebbe fare proprio al caso tuo.

iPad 9: caratteristiche principali del tablet in offerta da Unieuro

L’iPad di nona generazione ha un display Retina da 10,2 pollici con una risoluzione di 2160 x 1620 pixel. Il display è luminoso e nitido, ideale per la visione di film, video e giochi. Alimentato dal chip A13 Bionic, offre prestazioni fluide e reattive. Il tablet è in grado di eseguire senza problemi anche le app e i giochi più impegnativi.

Memoria e fotocamere



Il tablet è disponibile con 64 GB o 256 GB di memoria interna. La versione da 64 GB è sufficiente per la maggior parte degli utenti, mentre la versione da 256 GB è consigliata a chi ha bisogno di più spazio per file, app e giochi. L’iPad ha una fotocamera posteriore da 8 MP e una fotocamera anteriore da 1,2 MP. La fotocamera posteriore è sufficiente per scattare foto e video di base, mentre la fotocamera anteriore è ideale per le videochiamate.

iPad 9: altre caratteristiche del tablet in offerta da Unieuro

Disponibile in versione Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular. La versione Wi-Fi è ideale per l’utilizzo in casa o in ufficio, mentre la versione Wi-Fi + Cellular è consigliata a chi ha bisogno di connettività mobile.

L’iPad di nona generazione è inoltre compatibile con Apple Pencil di prima generazione e Smart Keyboard. Il tablet è inoltre dotato di un sensore Touch ID per il riconoscimento biometrico.

Conclusioni

Considerando l’ancora longevo supporto della casa madre, le prestazioni da top di gamma e il design elegante non possiamo che consigliarvi l’acquisto di questo iPad 9, attualmente in offerta da Unieuro a 299,00€ al seguente link. Vi ricordiamo inoltre che le offerte sono valide fino a esaurimento scorte.

