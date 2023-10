The Elder Scrolls: il live-action è in arrivo? Ci sono buone possibilità

The Elder Scrolls è una saga videoludica diventata cult, un live-action quindi sembra più che plausibile che venga realizzato

La saga di The Elder Scrolls è di vecchia annata, tutti i giocatori, anche quelli casual, hanno almeno sentito parlare del franchise, del quale ultimo capitolo è più conosciuto come Skyrim. Dopo tutti questi adattamenti videoludici, che negli ultimi tempi hanno riscontrato un notevole successo in formato serie tv (basti pensare a The Last Of Us), non ci sorprenderebbe se anche The Elder Scrolls venisse adattato per il piccolo schermo, o anche per il cinema. A parlarne è il direttore creativo di The Elder Scrolls Online, Rich Lambert.

The Elder Scrolls: il live-action potrebbe arrivare prima del previsto

Secondo un report di Dexerto, il creative director di TES Online avrebbe infatti confessato che l’idea di rendere la più grande IP della Bethesda un adattamento televisivo o cinematografico è assolutamente un’idea da prendere altamente in considerazione. Al momento, Lambert ha riferito che al momento non c’è alcun progetto dell’adattamento in live-action in cantiere, ma che sia lui, sia la Bethesda, sono favorevoli all’idea di vedere The Elder Scrolls in una serie tv con degli attori ad interpretare i loro personaggi, o anche una serie animata.

Sarebbe davvero bello se potessimo farlo, anche se non ho idea sul come farlo.

Lambert non è nuovo né alla saga di The Elder Scrolls, per cui lavora da più di 20 anni, tantomeno lo è al fantasy. Infatti ritiene che la saga videoludica abbia tracciato una bella linea d’intermezzo tra il classico fantasy e qualcosa di nuovo che nelle saghe letterarie o cinematografiche non si era mai visto. Dunque far entrare anche The Elder Scrolls nel club delle serie tv che fungono da adattamenti di alta qualità per videogiochi di alta qualità non sembra affatto un’ipotesi impossibile.

Non dimenticate che tra i prossimi adattamenti troveremo anche Horizon Zero Dawn su Netflix e God Of War su Amazon Prime Video, e su quest’ultimo progetto ci sarà anche il creative director Cory Barlog a sorvegliare il progetto, che dovrebbe cavalcare l’onda di The Last Of Us, raggiungendo la stessa qualità. Continuate a seguirci su tuttotek.it per restare aggiornati su eventuali novità sul possibile adattamento di The Elder Scrolls.

