PS Now: confermati i giochi di ottobre!

Inuovi giochi di ottobre del PS Now, dopo essere stati leakati e oggetto si rumor, sono stati confermati! Scopriamo insieme di quali titoli si tratta in questa news

Il servizio di Sony, PlayStation Now, continua ad espandersi e ad aggiungere alla propria offerta videoludica dei titoli di alto livello. I nuovi giochi in aggiunta ad ottobre per il PS Now sono stati leakati nelle precedenti ore (qui trovate la nostra news dedicata al rumor) e, successivamente, confermati dalla stessa Sony. Andiamo, dunque, a scoprire insieme di che giochi si tratta e quando entreranno a far parte dell’offerta.

PS Now: i nuovi giochi disponibili dal 5 ottobre!

Come appena detto i nuovi giochi di ottobre del servizio PS Now saranno disponibili a partire da domani, 5 ottobre 2021. Inoltre, uno di questi stessi titoli rimarrà presente e sarà a disposizione degli abbonati fino a gennaio 2022. Andiamo dunque a scoprire di quali giochi si tratta:

The Last of Us: Parte II

Fallout 76

Amnesia: Collection

Desperados III

Final Fantasy VIII Remastered

Victor Vran: Overkill Edition

Yet Another Zombie Defense HD

Spicca, sicuramente, tra i titoli in arrivo, The Last of Us Parte II (date un’occhiata alla nostra recensione!) ma non solo; molto interessante l’aggiunta di Fallout 76, dell’Amnesia Collection e del già annunciato Final Fantasy VII Remastered. Sottolineiamo, inoltre, che il titolo destinato a lasciare il catalogo a Gennaio 2022 è proprio il capolavoro di Naughty Dog. Affrettatevi, dunque, a sfruttare questi mesi per giocare il titolo (qualora non l’abbiate già fatto). Fateci sapere che cosa ne pensate di queste aggiunte con un commento.

