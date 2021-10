Dracula, un nuovo film sul primo vampiro di tutti i tempi

Sono terminate le riprese del nuovo film Last Voyage of the Demeter, tratto da una storia sul Conte Dracula

Riprese terminate per Last Voyage of the Demeter, in uscita il 27 gennaio 2023, nuovo film horror basato su un capitolo del celebre romanzo di Dracula di Bram Stoker.

Dopo tanto lavoro, svolgimento ed elaborazione, Amblin Entertainment ha annunciato finalmente la fine delle riprese del film Last Voyage of the Demeter, in uscita il 27 gennaio 2023, ispirato al romanzo di Dracula di Bram Stoker.

Il nuovo film su Dracula: Last Voyage of the Demeter

Nel post condiviso da Amblin stesso si legge:

Si ringrazia lo stimato regista André Øvredal, il suo cast di talento e la sua troupe per il compimento e la conclusione delle riprese di Last Voyage of the Demeter. Tu sei la linfa vitale di questo sforzo creativo e, come tutti sappiamo, il sangue è la vita… E la nostra gratitudine va a Berlino e Malta per la vostra ospitalità e per aver ospitato la nostra produzione. Last Voyage of the Demeter in uscita, il 27 gennaio 2023.

La pellicola lugubre diretta dal regista André Øvredal è ispirata al famigerato romanzo di Bram Stoker, nello specifico al racconto del viaggio in nave del Conte Dracula che viaggia in una barca partita dalla Transilvania che va poi in Inghilterra. Nel romanzo si narra che il Conte dorma di giorno in una bara contenente della terra speciale, e di notte invece va a nutrirsi facendo diminuire l’equipaggio del cargo. Di fatti all’arrivo in Inghilterra, l’intero equipaggio è scomparso e sulla nave viene ritrovato solo il cadavere del capitano.

La prima bozza del film Last Voyage of the Demeter, è stata firmata da Bragi Schut, rimaneggiata poi da Zak Olkewicz.

Mentre il cast è stato composto da grandi attori, che in passato hanno già dimostrato di saper essere all’altezza del lavoro svolto, attori eccellenti, abili e grandi maestri conformi alle scene date. tra questi troviamo: Liam Cunningham, interpretante il Comandante del Demeter. Noto già come star per il suo ruolo nella serie televisiva de: il trono di spade. Javier Botet che interpreta il personaggio principale, ossia il Conte Dracula. A seguire David Dastmalchian è Wojchek, il nostromo. Aisling Franciosi che impersonifica Anna, personaggio principale inventato per l’apposito film. Poi troviamo Jon Jon Briones che interpreta il cuoco della nave e ancora Stefan Kapicic e Nikolai Nikolaeff che interpretano due marinai.

Nel cast troviamo anche Martin Furulund, Chris Walley e Corey Hawkins.

Di sicuro per tutti i fan appassionati del genere fantasy le aspettative sulla medesima pellicola saranno molto alte, dato che il film viene tratto da uno dei primi romanzi sui vampiri per antonomasia. Le sale cinematografiche annunceranno di sicuro sold out di biglietti, facendo diventare il film molto famoso.

