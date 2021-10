The Last of Us 2 e Fallout 76 tra i giochi PS Now di ottobre?

Manca la conferma ufficiale, ma da alcuni screen trapelati online sembra che tra i prossimi giochi aggiunti al catalogo PS Now di ottobre ci siano The Last of Us 2 e Fallout 76

Sony sembra aver fatto il passo più lungo della gamba e aver annunciato in anticipo i prossimi giochi del PS Now del mese di ottobre. In attesa della conferma ufficiale che dovrebbe arrivare a breve, sono stati divulgati in rete con degli screenshot i prossimi titoli che entreranno a far parte del catalogo. Tra questi spiccano in particolare The Last of Us 2 e Fallout 76.

Svelati i giochi PS Now di ottobre?

Secondo quanto riportano le immagini, le novità del catalogo sono The Last of Us 2, Fallout 76, Desperados III, Final Fantasy VIII Remastered e Yet Another Zombie Defense HD. Il titolo targato Bethesda potrebbe far storcere il naso dato l’accordostorico con Xbox. Tuttavia, il publisher se ricordiamo ha dichiarato di voler continuare a supportare le altre console per quanto riguarda i suoi titoli multipiattaforma. Il PlayStation Now ha visto una crescita esponenziale in 2 anni. Dagli 1.8 milioni del 2019, fino ai 3.2 milioni del 2020, Sony considera il cloud gaming uno dei suoi maggiori vettori di crescita.

Per questo, l’azienda sta pianificando ulteriori investimenti per evolvere la tecnologia cloud. La vera sorpresa di questo annuncio sta proprio in The Last of Us 2. Con l’arrivo del titolo su Now, anche gli utenti PC potranno godersi una delle esclusive più di successo della scorsa generazione. Il primo The Last of Us è stato a sua volta il titolo più giocato dagli utenti PC via PS Now, stando ai dati relativi al periodo estivo 2021. L’evoluzione della piattaforma non sta solo nella continua aggiunta di nuovi titoli, come gli splendidi giochi PS Now di questo ottobre, ma anche nel supporto tecnologico della stessa. Ad esempio, lo scorso aprile Sony ha introdotto il 1080p. Nell’attesa di una conferma ufficiale, vi invitiamo a seguire i nostri aggiornamenti.

