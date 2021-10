Internet in Italia: utilizzo del web ai massimi storici

Secondo le ultime stime, al giorno d’oggi circa 50 milioni di italiani utilizzano internet ogni giorno per qualsiasi attività

Il world wide web esiste ormai da oltre un ventennio, tuttavia, se in passato avessimo detto che 50 milioni di italiani lo utilizzano ogni giorno per qualsiasi attività, probabilmente saremmo stati presi per folli. Nonostante ciò, Internet in Italia ha raggiunto esattamente questi numeri con una tendenza che sembra destinata soltanto a crescere raggiungendo il 100% della popolazione nei prossimi anni.

Ovviamente, i social hanno un ruolo fondamentale in questo utilizzo di massa, tanto che tra le 50 milioni di persone, ben l’80% fa uso dei social quotidianamente con dei numeri che oscillano tra le 2 e le 6 ore giornaliere. Anche l’età media dell’uso dei social sta aumentando rispetto al passato.

Se nei primi anni di disponibilità dei social, queste piattaforme erano dedicate principalmente ai giovani, con l’utente medio di 20 anni di età, ora le media sale, attestandosi intorno ai 35 anni. Questo aumento della media è dovuto principalmente ad un incremento inaspettato degli over 65, scoperti come grandi appassionati dei social network.

Quali sono i settori più in crescita su Internet in Italia?

Oltre ai social media, esistono altri settori che stanno registrando una crescita vertiginosa su Internet in Italia. Ecco quali sono:

Marketing digitale. Le attività di marketing digitale stanno raggiungendo dei numeri elevatissimi, mostrando i limiti del marketing offline. Sempre più società concentrano i propri investimenti sulla pubblicità online, riducendo il denaro speso per gli annunci offline in molti casi meno efficaci e più difficili da monitorare e tracciare. Tra le attività di marketing, aumenta la richiesta di servizi di link building, metodo utilizzato per generare più traffico e ampliare la presenza online di un sito web.

Commercio online. L’e-commerce non è mai stato così utilizzato come ora con sempre più persone che preferiscono ordinare prodotti sul web, ricevendoli comodamente a casa. Rispetto all’anno precedente, l’e-commerce ha visto una crescita del 24%. Per capire l’importanza del commercio online, basta pensare che tra tutti gli utenti di Internet, circa l’80% esegue almeno un acquisto sul web al mese, dei numeri davvero incredibili. Anche l’età degli utilizzatori dei servizi e-commerce è particolarmente vasta, considerato che le percentuali sono molto simili tra utenti da 25 a 65 anni.

Gaming sul web. L’utilizzo dei giochi online è in aumento rispetto al passato. Si stima che oltre 35 milioni di italiani facciano uso di giochi sul web regolarmente, con un numero ancora più alto se si considera la fascia di età compresa tra 15 e 25 anni. In questo senso, non sorprende che sempre più imprese stiano cercando di investire sul settore dei giochi, comprese anche società milionarie come le squadre di calcio e la Lega Serie A stessa, incentivando la nascita di competizioni di e-sport digitali.

I settori indicati sopra stanno registrando una crescita vertiginosa in termini di utilizzo da parte degli italiani, tuttavia, qualsiasi attività fruibile sul web ha visto un aumento rispetto al passato. Un unico settore in calo rispetto al passato è quello delle prenotazioni online per viaggi e alberghi. L’industria del turismo ha dei numeri di circa il 50% in meno rispetto al passato, ma si stima che la tendenza sia destinata a riprendersi presto conseguentemente ad un allentamento delle restrizioni sugli spostamenti.