PS Now: in arrivo tanti titoli della saga di Final Fantasy!

In arrivo su PS Now diversi classici della saga di Final Fantasy già a partire da questo mese. Andiamo a scoprirli insieme in questa news dedicata

Ci sono delle saghe che, a prescindere dalla loro età rimarranno per sempre nel cuore dei videogiocatori con titoli e capitoli che rappresentano dei veri propri must in molte librerie videoludiche. Una di queste è sicuramente la saga di Final Fantasy che conta all’attivo diversi titoli, tra spin off, capitoli ufficiali, remake e remastered. Molti di questi titoli della saga di Final Fantasy arriveranno su PS Now, andando così ad arricchire il catalogo del servizio di Sony. Scopriamo insieme quali.

PS Now: la wave di Final Fantasy inizia già da questo mese

Come già detto in precedenza molti titoli della saga di Final Fantasy andranno ad arricchire l’offerta videoludica del servizio offerto da Sony: ovvero PS Now. Già a partire da questo mese di settembre sarà possibile giocare uno di questi titoli (sottoscrivendo, chiaramente, l’abbonamento al servizio). Da settembre in poi, però, fino a dicembre, i titoli della saga andranno ad aumentare. Dal 7 settembre sarà infatti possibile giocare alla versione datata 1997 di Final Fantasy VII. A seguire, ad ottobre, precisamente il 5 ottobre, arriverà Final Fantasy VIII.

A seguire ai due titoli sopracitati arriveranno, nel corso del mese di novembre (il 2) Final Fantasy IX, per concludere poi la carrellata dei giochi targati Square Enix il 7 dicembre con Final Fantasy X-XII. I titoli saranno giocabili in cloud o effettuando il download sulla propria console, sia PS4 sia PS5. Fateci sapere che cosa ne pensate e, se siete fan della saga, se questa notizia vi rende felici o meno. Potete farci sapere la vostra opinione lasciando un commento nell’apposita sezione sottostante.

