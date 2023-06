Summer Game Fest 2023 | Annunciato Prince of Persia: The Lost Crown con data d’uscita!

Prince of Persia è tornato, il nuovo capitolo si intitola “The Lost Crown” e durante il Summer Game Fest 2023 è stata già presentata la data d’uscita! Scopriamo insieme tutti i dettagli

Il franchise di Prince of Persia è stato messo a dura prova negli ultimi anni con operazioni discutibili (su tutte il remake de Le sabbie del tempo) ma sembra che Ubisoft sia pronta a riportarlo in auge, in maniera sicuramente inaspettata. Al Summer Game Fest, Ubisoft ha infatti presentato Prince of Persia: The Lost Crown, un nuovo platform d’azione a scorrimento laterale in 2D che sembra dare una svolta moderna alla classica formula a scorrimento laterale della serie e, insieme alla presentazione del gioco stesso è arrivato già l’annuncio della data d’uscita. Ecco il trailer della presentazione:

Prince of Persia: The Lost Crown, data d’uscita e un ritorno per la serie!

Ormai è passato un bel po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo avuto un gioco di Prince of Persia in 2D, ma il trailer che vi abbiamo posto qui su di gioco mostra un gameplay sicuramente promettente, così come lo stile artistico stilizzato che offre al titolo un comparto visivo molto accattivante. La parola d’ordine sembra essere: azione. Molto ghiotta la componente action, sia nel caso dei combattimenti sia nel caso del platforming. Sono stati mostrati, inoltre, già degli scontri con alcuni boss che, stando a quanto si vede, sembrano essere molto stimolanti. Non ci resta che attendere la data d’uscita di Prince of Persia: The Lost Crown, fissata per il 18 gennaio 2024. Il gioco sarà disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. All’Ubisoft Forward del 12 giugno ci aspettiamo di avere qualche aggiornamento in più.

