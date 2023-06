Summer Game Fest 2023: Lies of P, annunciate demo e data d’uscita!

Durante l’ultimo Summer Game Fest è stato presentato nuovamente Lies of P, questa volta è stata annunciata la data d’uscita e l’immediata disponibilità della demo

Lies of P di Neowiz è stato presentato nuovamente durante il Summer Game Fest ma, questa volta, è stata finalmente rivelata la data d’uscita oltre alla disponibilità immediata di una demo gratuita che è attualmente disponibile per PlayStation, Xbox e PC tramite Steam. La durata della demo è sconosciuta, ma dovrebbe fornire una visione migliore del combattimento. Nei panni di Pinocchio in Krat, i giocatori devono cercare mastro Geppetto mentre robot assassini si scatenano in città. Non siete indifesi, con varie armi e strumenti personalizzabili per sconfiggere i nemici. Naturalmente, durante tutto questo, è possibile intraprendere missioni secondarie e mentire, cambiando l’esito della storia. Ecco il trailer con cui è stato annunciato il tutto:

Lies of P: data d’uscita e demo!

La data d’uscita di Lies of P è prevista per il 19 settembre e sarà lanciato su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. L’attesa per Lies of P non è mancata sin dal suo primo annuncio. Naturalmente, il fatto che il gioco sembri prendere spunto da Bloodborne ha contribuito in modo massiccio, mentre le sue impressionanti dimostrazioni di gameplay hanno aggiunto benzina sul fuoco. Con il trailer appena mostrato è stato offerto un altro sguardo alla sua rivisitazione gotica dell’ambientazione e della storia di Pinocchio. Lies of P continua a promettere bene e ora grazie alla demo avremo anche la possibilità di provarlo. Non ci resta che attendere settembre a questo punto.

