Bosch SMV6ECX51E: lavastoviglie ad incasso in offerta da MediaWorld

Continuano i grandi sconti da MediaWorld, è la volta della lavastoviglie da incasso Bosch SMV6ECX51E in offerta, approfittane subito

La lavastoviglie BOSCH SMV6ECX51E è in offerta presso MediaWorld. Questo modello offre prestazioni efficienti e un’elevata sicurezza domestica grazie al sistema AquaStop, che previene perdite d’acqua e allagamenti. Il motore EcoSilence Drive garantisce un lavaggio veloce, silenzioso ed efficiente dal punto di vista energetico. Approfittando dell’offerta di MediaWorld, puoi ottenere una lavastoviglie di alta qualità con prestazioni eccellenti e una maggiore tranquillità.

Caratteristiche tecniche | Bosch SMV6ECX51E in offerta

La lavastoviglie BOSCH SMV6ECX51E è dotata di diverse caratteristiche tecniche che la rendono un’opzione interessante per il lavaggio delle stoviglie. Una delle sue principali funzionalità è il sistema AquaStop, progettato per garantire la sicurezza domestica. Questo sistema è composto da un tubo di alimentazione a doppia parete, una valvola meccanica nel tubo di alimentazione e uno schermo di visualizzazione. In caso di perdite d’acqua, il sistema AquaStop interviene immediatamente, interrompendo il flusso in ingresso per prevenire allagamenti e proteggere l’elettrodomestico dai danni causati dall’acqua.

La lavastoviglie BOSCH SMV6ECX51E è anche dotata del motore EcoSilence Drive, un motore senza spazzole che offre un’efficienza energetica elevata. Questo motore è veloce, silenzioso e regola accuratamente la pressione dell’acqua sulle stoviglie per un trattamento adeguato a ogni tipo di carico. Grazie al motore EcoSilence Drive, questa lavastoviglie utilizza meno acqua ed energia, garantendo risultati impeccabili nel lavaggio delle stoviglie.

Approfitta dell’offerta | Bosch SMV6ECX51E in offerta

Corposo sconto per questa ottima lavastoviglie ad incasso che vanta ottime caratteristiche tecniche (queste invece le dimensioni fisiche: 59.8 cm x 81.5 cm x 55 cm). In questo momento potrete godere del 40% di sconto che fa crollare il prezzo a soli 597,99€. Cosa aspettate? Cliccate qui per accedere all’offerta.

