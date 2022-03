In questa nostra guida vi forniremo una serie di pratici consigli su dove trovare gli incantesimi nel nuovissimo Elden Ring

Se in questi giorni avete deciso di tuffarvi nella vostra personale esplorazione dell’Interregno, noi siamo qui per darvi una mano. Il nuovissimo ed atteso titolo di From Software ha finalmente fatto il proprio debutto su console e PC, con il suo carico di nuove meccaniche con le quali i giocatori dovranno imparare ad avere a che fare, se vorranno sopravvivere mentre combattono nei panni del Senzaluce. In un precedente articolo vi avevamo già parlato di come usare le magie presenti in Elden Ring, ed ora eccovi invece alcuni consigli su dove trovare gli incantesimi nel gioco.

It’s a kind of magic

Se siete alle prime armi con i Soulslike potreste ritrovarvi spiazzati dalle numerose meccaniche che questo genere di titoli richiede di padroneggiare. Elden Ring non fa certo eccezione, ed oltre all’armamentario, sarà necessario capire dove trovare e come utilizzare anche i numerosi incantesimi presenti nel gioco. Similmente a quanto accadeva con alcuni precedenti Souls, la magia è suddivisa in due grandi sottoinsiemi: Incantesimi e Stregonerie. I primi si basano sulla statistica Fede, e offrono poteri di guarigione e difesa, mentre i secondi invece fanno capo alla statistica Intelligenza, e saranno principalmente di natura offensiva.

Una compravendita stregata – Elden Ring: dove trovare gli incantesimi

Nell’Interregno, il mondo di gioco dove si svolge la storia di Elden Ring, troverete gli incantesimi più o meno casualmente proseguendo nell’avventura, oppure acquistandoli da specifici rivenditori. Questi ultimi, come facilmente intuibile, saranno specializzati nella vendita o di Stregonerie, o Incantesimi, ed a seconda di ciò che vi servirà, sarà quindi necessario recarsi dal giusto venditore. Tenete a mente che, prima di poter commerciare con alcuni di questi PNG, potrebbe essere necessario completare una quest, ed è altrettanto probabile che determinati esiti di tali quest possano invece precludervi per sempre l’accesso ad alcuni rivenditori.

Potrete, ad esempio, acquistare Stregonerie offensive da Rogier nel Castello Grantempesta, da Sellen nelle Rovine lungo la strada di Sepolcride, da Seluvi nei pressi della Guglia di Ranni, da Thops nella Chiesa di Irith. Se siete alla ricerca di Incantesimi di supporto ne troverete invece da Corhyn nella Rocca della Tavola Rotonda e da D nei pressi del Villaggio di Idrocanto. Potrete ottenere Incantesimi anche barattando con Gurranq nel Santuario Bestiale, consegnando cuori di drago alla Chiesa della Comunione del Drago oppure sconfiggendo il Cavaliere del Crogiolo, ed altri specifici boss.

Libri e Pergamene – Elden Ring: dove trovare gli incantesimi

Una volta deciso che tipo di incantesimi approfondire e scoperto dove trovare i giusti PNG per acquistarli, sappiate che le cose da fare per approfondire la magia in Elden Ring non finiscono qui. Infatti, tanto per cominciare, sarà possibile rimpolpare gli “scaffali” dei vostri venditori di fiducia, in modo tale da avere una più ampia scelta di Stregonerie ed Incantesimi. Nel mondo di gioco potrebbe capitarvi di rinvenire Pergamene di Stregoneria o Libri di Preghiera. Questi, se consegnati ai venditori di cui sopra, permetteranno sostanzialmente di ampliare la scelta di magie acquistabili.

Gli incantesimi, per essere utilizzati, andranno prima memorizzati negli appositi slot, cosa che potrete fare mentre sosterete ad un Sito di Grazia. Inizialmente il numero di tali slot sarà piuttosto limitato (comincerete l’avventura con solamente due spazi), e se vorrete avere pronte all’uso una quantità maggiore di magie, occorrerà di conseguenza aumentare gli spazi disponibili. Ciò è possibile grazie alle Pietre della Memoria, oggetti piuttosto rari che sarà possibile rinvenire nel mondo di gioco, sconfiggendo alcuni boss. Anche il talismano Luna di Nokstella potrebbe risultarvi molto utile a tale scopo.

Degli utili Talismani – Elden Ring: dove trovare gli incantesimi

Sapere dove trovare nuovi incantesimi quindi spesso non basta, se si vuole imparare a sfruttare al meglio la magia in Elden Ring. Esistono infatti tutta una serie di oggetti in grado di aiutare non poco i giocatori decisi a padroneggiare questa potente arte. Oltre ai già citati Libri, Pergamene e Pietre della Memoria, durante la vostra esplorazione dell’Interregno potrete entrare in possesso di diversi Talismani magici, che vi consigliamo di non trascurare se volete avere qualche chances in più di sopravvivere.

Alcuni esempi possono essere: il Corno dello Spirito Ancestrale, che vi permette di recuperare Punti Focus sconfiggendo nemici; lo Spadone Darkmoon, arma che fa riferimento all’Intelligenza (utile se state già sviluppando tale statistica per diventare degli stregoni ma volete un’arma da abbinare per difendervi anche fisicamente); il Ricordo della Regina della Luna Piena, che permette di ottenere una potente magia o un prezioso scettro. Questi sono solo alcuni esempi, nel gioco ve ne saranno molti altri, ottenibili completando quest secondarie, esplorando, e sconfiggendo determinati nemici.

Senza trucchi, senza inganni

Come abbiamo avuto modo di approfondire in questa guida, gli incantesimi possono risultare di grande aiuto per cavarvela da ogni situazione. Per sua stessa natura, ci sono molte cose che il titolo non vi dirà (o per lo meno non aspettatevi approfonditi tutorial come nel caso di altri giochi), pertanto il nostro consiglio è quello di essere sempre pronti a tutto, preparandovi scrupolosamente prima di procedere. Vi consigliamo infine di consultare anche la nostra guida dedicata, se siete in cerca di altri trucchi e consigli per affrontare la vostra avventura nell’Interregno.

E voi che ne pensate? Avete già provato l'ultima fatica di From Software? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi.