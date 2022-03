PlayStation Now: svelati i giochi di marzo 2022, arriva Shadow Warrior 3!

Recentemente sono stati svelati i giochi in arrivo su PlayStation Now, il servizio streaming in abbonamento di Sony, nel mese di marzo: fra questi Shadow Warrior 3, disponibile sin dal lancio

Passato lo scoppiettante febbraio, ci avviamo ad iniziare il terrificante (nel senso più buono, ma dispendioso del termine) marzo. In termini di uscite videoludiche il nuovo mese non ha nulla da invidiare al precedente, con titoli del calibro di Gran Turismo 7, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin e Triangle Strategy in arrivo sugli scaffali. In attesa di scoprire quali saranno le aggiunte al servizio Game Pass di marzo da parte di Microsoft, recentemente Sony ha svelato quelli che invece sono i titoli in arrivo su PlayStation Now. A partire da Shadow Warrior 3, sviluppato da Flying Wild Hog e pubblicato da Devolver Digital, che arriverà sul servizio in abbonamento di Sony sin dal day one, ossia oggi 1 marzo.

Gli altri titoli che saranno disponibili su Now da questo mese sono Crysis Remastered (abbiamo da poco recensito la Trilogy per next-gen, trovate l’articolo dedicato qui), Relicta, un puzzle game in prima persona sviluppato da Mighty Poligon, e Chicken Police – Paint it Red, che non pensiamo abbia grande bisogno di presentazioni. Anche questi tre titoli sono disponibili su Now da oggi, 1 marzo. Ovviamente, il titolo di testa di questo mese non può essere che Shadow Warrior 3, nuovo capitolo di una serie rimasta fin troppo nell’ombra e che i fan attendevano manco fosse il Natale. Potrete giocarlo su PlayStation Now fino a luglio 2022.

Shadow Warrior 3 fra i giochi disponibili su PlayStation Now a marzo!

PlayStation Now continua ad essere un servizio quantomeno secondario per Sony, come in realtà è via via diventato sempre più poco influente il PlayStation Plus e i suoi giochi gratis (leakati ogni mese con diversi giorni di anticipo). Stando però ad alcune indiscrezioni di Bloomberg, questo dovrebbe cambiare presto con il nuovo servizio in abbonamento di Sony, nome in codice “Spartacus”, che andrà a combinare i due servizi principi per combattere l’egemonia del Game Pass. Staremo a vedere cosa ci riserva il futuro!

Svelati dunque i giochi aggiunti al catalogo di PlayStation Now, marzo può ufficialmente iniziare. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!