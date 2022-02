PlayStation: l’uscita dell’anti-Game Pass Project Spartacus è vicina?

L‘insider Jeff Grubb ha rivelato come l’anti Game Pass di PlayStation, soprannominato Project Spartacus, potrebbe essere prossimo all’uscita

Project Spartacus, il progetto a cui Sony starebbe lavorando per rimediare in qualche modo alla forte competizione di Microsoft con il suo Game Pass, è stato oggetto di numerosi rumor negli ultimi mesi. L’utenza era venuta a sapere di questo imminente servizio grazie ad un report di Bloomberg, che riportava come Sony stesse cercando di combinare il PlayStation Plus e il PlayStation Now per offrire qualcosa di molto simile a quello che è attualmente il Nintendo Switch Online. Sempre Bloomberg aveva rivelato come il lancio del servizio fosse programmato per la primavera del 2022, e dunque dovremmo ormai essere piuttosto vicini a una possibile rivelazione. Ulteriori prove dell’esistenza di questo servizio erano state avanzate tramite la rimozione delle carte PS Now nei negozi in Regno Unito e già precedentemente in Nord America. Nelle scorse ore, inoltre, l’insider Jeff Grubb ha rivelato ulteriori dettagli su Project Spartacus, affermando inoltre come l’uscita di questo Game Pass targato PlayStation si stesse avvicinando.

L’uscita di Project Spartacus sui sistemi PlayStation

Jeff Grubb ha fatto queste dichiarazioni nel corso del suo show su Giantbomb denominato Grubbsnax, trascritto poi sul sito di Video Games Chronicles. Apparentemente, egli sarebbe riuscito ad ottenere nuove informazioni sul servizio in divenire di Sony, e ha rivelato alcuni dei punti chiave che lo caratterizzeranno. Egli stesso ha svelato come Project Spartacus fosse vicino al lancio, e che forse qualcosa sarebbe potuto accadere verso la fine di questo mese; detto ciò, non intende qualcosa di strettamente visibile al pubblico, ma più un qualche tipo di sviluppo interno. Grubb ha accennato anche al modo in cui Project Spartacus sarà strutturato alla sua uscita, suddividendosi in tre tier diverse per l’utenza PlayStation, ognuna con un prezzo d’accesso diverso.

Questi tier sarebbero chiamati “Essential”, “Extra” e “Premium”, e ognuna avrebbe un costo differente a seconda dei servizi offerti. Quelli che Grubb elenca potrebbero essere dei prezzi placeholder, ma in ogni caso la prima tier sarebbe sui 10 dollari al mese, la seconda sui 13 dollari al mese, e la terza sui 16 dollari al mese. L’Essential, quella più “bassa”, consisterebbe nel normale PS Plus che già conosciamo; la seconda, quella intermedia, consentirebbe l’accesso ad un catalogo di giochi scaricabili, forse collegandosi al modo in cui funziona il PS Now, aprendo alla possibilità di ottenere tra i 200 e i 300 giochi, senza però avere il cloud streaming; la terza, la più costosa, combina tutte queste funzionalità, aggiungendo anche delle prove gratuite di videogiochi first-party per PlayStation, dei titoli “classici”, il cloud streaming mediante PS Now. Grubb paragona quest’ultima tier ad EA Play per quanto riguarda le prove dei giochi, e non è sicuro di cosa si intenda di preciso con “titoli classici”.

